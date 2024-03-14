ВИДЕО | „В эстонской экономике не самые радостные времена“. Правительство рассказало о новых решениях

Кая Каллас начала с того, что сегодня — день родного языка. „Сегодня мы отмечает день нашего красивого, но маленького языка. Мы горды, что принадлежим к 0,01% населения земли, говорящему на этом языке“, - отметила премьер.

Правительство приняло 14 решений. По словам Каллас, на этот раз они носят больше технический характер. Например, в свете перехода системы образования на эстонский язык обучения в Министерстве образования и науки была введена должность вице-канцлера по языковой политике.

По словам Тийта Рийсало, на заседании правительства активно обсуждались вопросы экономики. „В эстонской экономике сейчас не самые радостные времена. Но это так во всей Европе“, — отметил он.

„Что мы можем сделать, так это создать бизнес-среду и оказать предпринимателям поддержку. Как уже было сказано, ситуация в Европе в целом не самая лучшая, поэтому решение, конечно, заключается, в поиске новых рынков, и это то, что мы делаем вместе с предпринимателями“, — сказал министр.

По его словам, вопрос экономики — фундаментальный. От экономики зависит безопасность государства, зарплата учителей, полицейских. Амбиционный план заключается в том, чтобы к 2035 году наша экономика увеличилась вдвое. Достигнем ли мы этого, — вопрос коллективного творчества, как со стороны публичного сектора, так и со стороны максимального количества предпринимателей.

Завтра в 12 часов будет представлен план экономического роста страны.

Мадис Каллас в свою очередь сообщил, что права на решение вопросов, связанных с земельным налогом, будут переданы городам и волостям.

„Я получил отзывы о том, что очень хорошо, что мы наконец пошли на этот шаг. А второе — это то, что по крайней мере, те, с кем я общался, говорят, что хотят продолжать предоставлять освобождение от земельного налога для жилищ. Но как они себя поведут в дальнейшем, будет решать каждое конкретное собрание“, — пояснил министр.

Смотрите запись с синхронным переводом на русский язык!

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