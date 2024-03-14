Квинси Промеса задержали в ОАЭ по запросу голландской прокуратуры

Ранее 13 марта в пресс-службе „Спартака“ заявили, что „рассмотрение обстоятельств, которые пока не позволяют Квинси Промесу вернуться в Россию, может занять еще некоторое время“, пишет РБК.

Промес 29 февраля не смог вылететь из ОАЭ со „Спартаком“ после окончания сборов, он был задержан и доставлен в полицейский участок. На следующий день стало известно, что футболиста отпустили из-под стражи и запретили покидать ОАЭ. Журналист Иван Карпов писал, что спартаковца задержали из-за оставления места ДТП, официально о причинах не сообщалось.

В июне 2023 года суд в Нидерландах приговорил Промеса к полутора годам заключения за нападение с ножом на кузена, а в феврале 2023-го — к шести годам тюрьмы за контрабанду кокаина. На судах его не было. Промес находится в международном розыске, на оба приговора поданы апелляции.

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