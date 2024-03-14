Регионы Украины и России подверглись обстрелам. В Белгородской области погиб водитель легковушки

Российские войска в ночь на четверг, 14 марта, вновь провели массированную атаку дронами на Украину, применив 36 БПЛА Shahed-131/136, при этом украинским ПВО удалось сбить 22 из них, сообщил генеральный штаб вооруженных сил Украины (ВСУ) в утренней сводке, обнародованной в Facebook.

В оперативном командовании „Юг“ уточнили, что два БПЛА были уничтожены в северной части Николаевской области. Ближе к утру стало известно, что в Харькове было зафиксировано падение дрона в центре города в районе частных домов, данных о возможных пострадавших пока не поступало.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что ранним утром в Шевченковском районе Харькова взорвалась российская ракета С-300, в результате повреждены нежилые гражданские помещения в лесополосе. О пострадавших не сообщается.

Обстрел Сумской области

Сообщается также об ударах дронами и ракетами по Сумской области Украины. В Telegram-канале Сумской областной военной администрации говорится, что Россия атаковала беспилотными летательными аппаратами Shahed-131/136 гражданскую инфраструктуру четырех городов: Сум, Шостки, Тростянца и Белополья. Кроме того, нанесены ракетные удары по Шосткам и Тростянцу. Последствия ударов уточняются.

В Белгородской области один погибший в результате атаки дрона

Россия также сообщила о налете дронов минувшей ночью и утром. Министерство обороны РФ отчиталось об уничтожении 14 БПЛА над Белгородской и Курской областями. Все беспилотники были самолетного типа.

Позднее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на подлете к Белгороду было сбито 8 воздушных целей. По предварительным данным, погиб один человек - водитель легкого автомобиля, на линию скорой помощи поступило обращение о двух пострадавших женщинах и одном мужчине.

По словам Гладкова, в Белгороде имеются повреждения в двух частных домовладениях и на территории одного из учреждений здравоохранения - пробита кровля и повреждены 5 и 6 этаж здания. Также поврежден один легковой автомобиль.

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