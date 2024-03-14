Лига чемпионов | „Атлетико“ выбил „Интер“ и вместе с „Боруссией“ вышел в четвертьфинал

„Интер“ проиграл впервые в 2024 году

„Интер“, выигравший в первом матче со счетом 1:0, в начале ответного матча попал под давление „Атлетико“, но сумел выстоять и открыл счет первым. На 33-й минуте отличился левый защитник Федерико Димарко.

Всего две минуты спустя нападающий „Атлетико“ Антуан Гризманн восстановил равенство на табло.

„Атлетико“ больше старался в конце матча, и на 87-й минуте их давление принесло свои плоды, когда вышедший на замену форвард Мемфис Депай помог „Атлетико“ повести — 2:1.

На последней минуте основного времени у Родриго Рикельме был великолепный шанс в контратаке поставить точку в матче, но он не смог переправить мяч в ворота.

Счет 2:1 означал, что будет дополнительное время, но и оно не выявило победителя, и все решалось в серии пенальти, где „Атлетико“ выиграл со счётом 3:2. Ян Облак отбил два пенальти (Алексис Санчес и Дави Классен), а Лаутаро Мартинес во время решающего удара пробил над перекладиной.

В последний раз „Интер“ проигрывал 20 декабря – в дополнительное время „Болонье“ в Кубке Италии (1:2). С тех пор у „нерадзурри“ были 14 побед и одна ничья.

„Боруссия“ Дортмунд вышла в 1/4 финала ЛЧ впервые с 2021 года

Дортмундская „Боруссия“, сыгравшая вничью (1:1) с ПСВ в первом матче в Нидерландах, повела в счете уже на третьей минуте, когда отличился англичанин Джейдон Санчо.

В оставшееся время матча голландцы дали „Боруссии“ отличный бой и создали ряд опасных моментов, но забить гол так и не смогли. На 95-й минуте игрок „Боруссии“ Марко Ройс установил окончательный счёт в матче.

Дортмундская „Боруссия“ прошла до стадии четвертьфинала Лиги чемпионов впервые с 2021 года. Тогда немецкий клуб на том этапе турнира встретился с „Манчестер Сити“, уступив 2:4 по сумме двух матчей.

Таким образом, в четвертьфинале сыграют „Арсенал“, „Бавария“, „Барселона“, „Манчестер Сити“, „ПСЖ“, „Реал“, „Атлетико“ и „Боруссия“.

Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов состоится в пятницу, 15 марта, в швейцарском Ньоне.

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