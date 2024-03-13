ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (749-й день) | Евросоюз создает фонд помощи Украине на 5 миллиардов евро

Власти Липецкой области также сообщили, что регион атаковали беспилотники. Губернатор региона Игорь Артамонов заявил, что власти получают информацию „о возможных прилетах БПЛА в районе Липецка и Липецкого района“. О последствиях атак не сообщается.

В Курской области российские военные сбили шесть беспилотников, заявил глава региона Роман Старовойт. Два из них сбили над Курском, три — в Курском районе, один — над территорией области. О последствиях атак на земле губернатор не сообщает.

В Брянской области силы ПВО сбили восемь беспилотников, сообщил губернатор Александр Богомаз. Он утверждает, что пострадавших и разрушений нет.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в течение ночи российские силы ПВО сбили в регионе не менее шести беспилотников: два в районе села Серебрянка, два в районе села Богословка, один в городе Губкине, один в районе села Круглое. В результате атак никто не пострадал, повреждены жилые дома, линия газоснабжения и линия электропередачи. При обстреле города Шебекино пострадал сотрудник промышленного предприятия, на предприятии „есть задымление“, повреждены жилые дома и линии электропередачи.

В Ленинградской области, как сообщил губернатор Александр Дрозденко, силы ПВО сбили беспилотник на подлете к нефтеперерабатывающему заводу КИНЕФ в Киришском районе. По словам главы региона, никто не пострадал, разрушений нет.

В Воронежской области силы противовоздушной обороны сбили больше 30 дронов, сообщил глава региона Александр Гусев. По его словам, в ряде населенных пунктов повреждена инфраструктура и жилье, в Бутурлиновском районе — частный дом и подстанция, в Советском районе частично разрушена крыша магазина. Пострадавших нет.

Несколько десятков беспилотников атаковали регионы России в ночь на 13 марта

Также СБУ вместе с другими представителями ВСУ, как утверждают источники, атаковали дронами авиабазу ВВС РФ в Бутурлиновке и военный аэродром в Воронеже.

Источники утверждают, что атаки стали продолжением ряда спецопераций по российским НПЗ, которые проводит Служба безопасности Украины. Собеседники издания добавили, что атакованные заводы входят в топ-5 крупнейших в России.

Как сообщает „РБК-Украина“ со ссылкой на источники, дроны Службы безопасности Украины (СБУ) атаковали заводы в Рязани, в Кстово Нижегородской области и в Киришах Ленинградской области.

„РБК-Украина“: украинские дроны ночью атаковали три нефтеперерабатывающих завода в России

Есть погибшие и раненые среди мирных жителей, количество жертв уточняется.

Всего из различных видов вооружения, включая минометы, танки и артиллерию, были атакованы 145 населенных пунктов и 208 объектов инфраструктуры.

Во вторник появились сообщения, что стороны смогли достичь компромисса, который позволяет проявлять определенную гибкость в отношении правил закупки оружия и учитывать индивидуальную помощь отдельных стран, в то же время не разрешая им учитывать стоимость переданного оборудования целиком при расчете их выплат в фонд.

В прошлом году глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предложил создать в рамках Европейского фонда мира (внебюджетного инструмента, созданного в марте 2021 года) новую схему помощи Киеву — Фонд помощи Украине — с бюджетом до 5 миллиардов евро в год в течение следующих четырех лет.

Власти Евросоюза объявили о создании фонда военной помощи Украине в размере 5 млрд евро. В среду представители стран ЕС в Брюсселе одобрили сделку, пишет Русская служба Би-би-си.

Российский беспилотник попал в жилой дом в Сумах. Есть погибшие и раненые

Войска РФ в ночь на 13 марта атаковали беспилотниками Сумскую область, один из дронов попал в пятиэтажный жилой дом, сообщили власти региона. Повреждены 30 квартир, 15 из них разрушены.

По данным на 07:00 по местному времени, говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Сумской областной военной администрации, из-под завалов удалось спасти 10 человек, восьми из них потребовалась помощь врачей.

„К сожалению, есть погибшие (информация уточняется)“, — говорится в сообщении. Спасательная операция на момент написания новости завершена не была.

Четыре человека погибли в результате ракетного удара по Кривому Рогу

Ночью в больнице Кривого Рога умерла мирная жительница, получившая ранения во время российского ракетного удара по городу 12 марта. Таким образом число жертв атаки возросло до четырех человек, сообщил глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак.

В результате обстрела пострадали 43 человека, из них 12 — дети. В больницах остаются 20 пострадавших: четверо взрослых и двое детей в тяжелом состоянии.

В Кривом Роге повреждены 20 многоэтажных домов, два детских сада, две школы, предприятие, административное здание, магазин, склад, а также автомобили.

Евросоюз исключил из санкционного списка сооснователя „Яндекса“ Аркадия Воложа

Также власти ЕС не стали продлевать ограничения в отношении бывшего вице-президента АФК „Система“ Сергея Мндоянца и главы европейского отделения мотоклуба „Ночные волки“ Йозефа Хамблека.

Также власти Евросоюза, пишет РБК, сняли санкции с погибших в 2023 году командира ЧВК Вагнера Дмитрия Уткина, депутатов Госдумы Николая Борцова и Виктора Зубарева, а также замминистра обороны Геннадия Жидко.

При этом погибший вместе с Уткиным при крушении самолета в Тверской области основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин остался в санкционном списке.

Два человека погибли и пять получили ранения при обстреле Мирнограда