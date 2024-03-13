ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (749-й день) | Евросоюз создает фонд помощи Украине на 5 миллиардов евро
Подводим итоги очередного дня войны.
Власти Евросоюза объявили о создании фонда военной помощи Украине в размере 5 млрд евро. В среду представители стран ЕС в Брюсселе одобрили сделку, пишет Русская служба Би-би-си.
В прошлом году глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предложил создать в рамках Европейского фонда мира (внебюджетного инструмента, созданного в марте 2021 года) новую схему помощи Киеву — Фонд помощи Украине — с бюджетом до 5 миллиардов евро в год в течение следующих четырех лет.
Во вторник появились сообщения, что стороны смогли достичь компромисса, который позволяет проявлять определенную гибкость в отношении правил закупки оружия и учитывать индивидуальную помощь отдельных стран, в то же время не разрешая им учитывать стоимость переданного оборудования целиком при расчете их выплат в фонд.
За минувшие сутки российские войска обстреляли территорию девяти областей Украины, сообщает медиацентр Минобороны Украины.
Всего из различных видов вооружения, включая минометы, танки и артиллерию, были атакованы 145 населенных пунктов и 208 объектов инфраструктуры.
Есть погибшие и раненые среди мирных жителей, количество жертв уточняется.
„РБК-Украина“: украинские дроны ночью атаковали три нефтеперерабатывающих завода в России
Как сообщает „РБК-Украина“ со ссылкой на источники, дроны Службы безопасности Украины (СБУ) атаковали заводы в Рязани, в Кстово Нижегородской области и в Киришах Ленинградской области.
Источники утверждают, что атаки стали продолжением ряда спецопераций по российским НПЗ, которые проводит Служба безопасности Украины. Собеседники издания добавили, что атакованные заводы входят в топ-5 крупнейших в России.
Также СБУ вместе с другими представителями ВСУ, как утверждают источники, атаковали дронами авиабазу ВВС РФ в Бутурлиновке и военный аэродром в Воронеже.
Несколько десятков беспилотников атаковали регионы России в ночь на 13 марта
В Воронежской области силы противовоздушной обороны сбили больше 30 дронов, сообщил глава региона Александр Гусев. По его словам, в ряде населенных пунктов повреждена инфраструктура и жилье, в Бутурлиновском районе — частный дом и подстанция, в Советском районе частично разрушена крыша магазина. Пострадавших нет.
В Ленинградской области, как сообщил губернатор Александр Дрозденко, силы ПВО сбили беспилотник на подлете к нефтеперерабатывающему заводу КИНЕФ в Киришском районе. По словам главы региона, никто не пострадал, разрушений нет.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в течение ночи российские силы ПВО сбили в регионе не менее шести беспилотников: два в районе села Серебрянка, два в районе села Богословка, один в городе Губкине, один в районе села Круглое. В результате атак никто не пострадал, повреждены жилые дома, линия газоснабжения и линия электропередачи. При обстреле города Шебекино пострадал сотрудник промышленного предприятия, на предприятии „есть задымление“, повреждены жилые дома и линии электропередачи.
В Брянской области силы ПВО сбили восемь беспилотников, сообщил губернатор Александр Богомаз. Он утверждает, что пострадавших и разрушений нет.
В Курской области российские военные сбили шесть беспилотников, заявил глава региона Роман Старовойт. Два из них сбили над Курском, три — в Курском районе, один — над территорией области. О последствиях атак на земле губернатор не сообщает.
Власти Липецкой области также сообщили, что регион атаковали беспилотники. Губернатор региона Игорь Артамонов заявил, что власти получают информацию „о возможных прилетах БПЛА в районе Липецка и Липецкого района“. О последствиях атак не сообщается.
Российский беспилотник попал в жилой дом в Сумах. Есть погибшие и раненые
Войска РФ в ночь на 13 марта атаковали беспилотниками Сумскую область, один из дронов попал в пятиэтажный жилой дом, сообщили власти региона. Повреждены 30 квартир, 15 из них разрушены.
По данным на 07:00 по местному времени, говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Сумской областной военной администрации, из-под завалов удалось спасти 10 человек, восьми из них потребовалась помощь врачей.
„К сожалению, есть погибшие (информация уточняется)“, — говорится в сообщении. Спасательная операция на момент написания новости завершена не была.
Четыре человека погибли в результате ракетного удара по Кривому Рогу
Ночью в больнице Кривого Рога умерла мирная жительница, получившая ранения во время российского ракетного удара по городу 12 марта. Таким образом число жертв атаки возросло до четырех человек, сообщил глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак.
В результате обстрела пострадали 43 человека, из них 12 — дети. В больницах остаются 20 пострадавших: четверо взрослых и двое детей в тяжелом состоянии.
В Кривом Роге повреждены 20 многоэтажных домов, два детских сада, две школы, предприятие, административное здание, магазин, склад, а также автомобили.
Евросоюз исключил из санкционного списка сооснователя „Яндекса“ Аркадия Воложа
Также власти ЕС не стали продлевать ограничения в отношении бывшего вице-президента АФК „Система“ Сергея Мндоянца и главы европейского отделения мотоклуба „Ночные волки“ Йозефа Хамблека.
Также власти Евросоюза, пишет РБК, сняли санкции с погибших в 2023 году командира ЧВК Вагнера Дмитрия Уткина, депутатов Госдумы Николая Борцова и Виктора Зубарева, а также замминистра обороны Геннадия Жидко.
При этом погибший вместе с Уткиным при крушении самолета в Тверской области основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин остался в санкционном списке.
Два человека погибли и пять получили ранения при обстреле Мирнограда
Как сообщил глава военной администрации Донецкой области Вадим Филашкин, поздно вечером 12 марта войска РФ выпустили по городу авиационную управляемую бомбу „Гром-Е1“ и попали в пятиэтажный дом. Всего при обстреле были повреждены четыре дома.
Раненых госпитализировали. Один человек находится в больнице в тяжелом состоянии, трое — в состоянии средней тяжести. Спасатели вытащили из-под завалов 13-летнюю девочку.
Филашкин призвал местных жителей эвакуироваться из Донецкой области.
Президент России Владимир Путин дал большое интервью „России 1“ и РИА Новости. Пока СМИ опубликовали только фрагменты этой беседы.
Среди прочего Путин прокомментировал атаки на приграничные регионы РФ. По его словам, они происходят на фоне неудач Украины на линии соприкосновения.
„Но тем не менее главная цель, я в этом не сомневаюсь, заключается в том, чтобы если не сорвать президентские выборы в России, то хотя бы как-то помешать нормальному процессу волеизъявления граждан. Первое. Второе, это информационный эффект, о котором я уже сказал“, — сказал Путин.
Вооруженные группы россиян, воюющие на стороне Украины, опубликовали обращение к жителям Белгорода и Курска. Они призвали их покинуть города
Легион „Свобода России“, „Русский добровольческий корпус“ и „Сибирский батальон“ заявили, что в ответ на российские обстрелы украинских городов „вынуждены нанести огневое поражение“ по военным позициями войск РФ, которые, как утверждается, расположены в Белгороде и Курске.
„Во избежание жертв среди гражданского населения, мы призываем всех немедленно покинуть города. Местные власти мы призываем сохранять людские жизни и начать эвакуацию из городов Курщины и Белгородщины“, - говорится в обращении в телеграм-канале легиона „Свобода России“.
The Wall Street Journal: США могут передать Украине более современные версии дальнобойных ракет ATACMS
США могут передать Украине современные версии дальнобойных ракет ATACMS, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников
По словам источников издания, ранее Пентагон был против передачи этих ракет, поскольку считал, что весь арсенал ATACMS должен оставаться на вооружении ВС США.
Однако сейчас оборонное ведомство может согласиться на передачу Украине дальнобойных ракет, так как американская армия может заменить их новыми высокоточными ракетами PrSM (Precision Strike Missile). Эти ракеты прошли испытания в ноябре 2023 года, а первая партия ракет поступила на вооружение армии США в декабре.
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