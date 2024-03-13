ПРЯМО СЕЙЧАС | Сборная Эстонии по гандболу обыгрывает Украину в квалификации чемпионата мира

Уже в первой же атаке Денер Яаанимаа открыл счет и сборная Эстонии повела. К пятой минуте соперники продолжили обмениваться заброшенными мячами (4:3 в пользу Эстонии), однако затем вратарям в нескольких моментах удалось продемонстрировать свое мастерство. Далее команда Украины провела две результативных атаки подряд. Однако к исходу 11-й минуты хозяева площадки сравняли счет (7:7).

На 12-й минуте сборная Украины заработала два удаления подряд и команде пришлось снимать вратаря, чтобы организовать атаку. К концу 20-й минуты сборная Украины вновь вышла вперед (11:10), а уже через три минуты преимущество гостей достигло 3 мячей (14:11). Однако к концу первого тайма несколько удачных атак провели уже эстонцы и ушли на перерыв лидерами 18:16. Особенно важным оказался мяч, заброшенный Маркусов Вийткаром на последней секунде тайма.

До матча

В предыдущем раунде сборная Эстонии победила географических соседей из Латвии. Для того, чтобы попасть на чемпионат мира, необходимо преодолеть еще два раунда. Сначала обыграть дома и в Литве (из-за войны украинская команда принимает соперников в Алитусе) сборную Украины, а потом сразиться с сильнейшей командой Исландии.

Билеты на домашний матч сборной Эстонии против Украины можно приобрести в piletikeskus . Эстонский гандбольный союз сообщил, что половина доходов от продажи билетов пойдёт на поддержку украинского гандбола в трудное время! Во время игры The Dog House будет предлагать зрителям вкуснейшие хот-доги и соусы.