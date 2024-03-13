ФОТО | Сборная Эстонии обыграла Украину в квалификации чемпионата мира по гандболу

Уже в первой же атаке Денер Яанимаа (он впоследствии окажется самым результативным игроком хозяев с 11 мячами) открыл счет и сборная Эстонии повела. К пятой минуте соперники продолжили обмениваться заброшенными мячами (4:3 в пользу Эстонии), однако затем вратарям в нескольких моментах удалось продемонстрировать свое мастерство. Далее команда Украины провела две результативных атаки подряд. Однако к исходу 11-й минуты хозяева площадки сравняли счет (7:7).

На 12-й минуте сборная Украины заработала два удаления подряд и команде пришлось снимать вратаря, чтобы организовать атаку. К концу 20-й минуты сборная Украины вновь вышла вперед (11:10), а уже через три минуты преимущество гостей достигло 3 мячей (14:11). Однако к концу первого тайма несколько удачных атак провели уже эстонцы и ушли на перерыв лидерами 18:16. Особенно важным оказался мяч, заброшенный Маркусом Вийткаром на последней секунде тайма.

На 6-й минуте второго тайма команде Эстонии едва не удалось увеличить преимущество до 4 мячей, однако Украину выручил вратарь. Впрочем, через три минуты после удаления у украинцев хозяевам удалось достичь заветного преимущества (23:19). На 40-й минуте Яанимаа отлично перехватил мяч и убежал один на один с пустыми воротами гостей и довел преимущество Эстонии до 5 мячей. В дальнейшем сборной Украины удалось подобраться к хозяевам почти вплотную, но в решающие моменты эстонские гандболисты вновь выходили вперед на 2-3 мяча. Итоговый счет 32:29. Полную статистику матча можно посмотреть здесь.

Впереди у команд матч в Литве (17 марта), который станет домашним для сборной Украины.

До матча

В предыдущем раунде сборная Эстонии победила географических соседей из Латвии. Для того, чтобы попасть на чемпионат мира, необходимо преодолеть еще два раунда. Сначала обыграть дома и в Литве (из-за войны украинская команда принимает соперников в Алитусе) сборную Украины, а потом сразиться с сильнейшей командой Исландии.