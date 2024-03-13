Нарвский симфонический оркестр теперь выступает в ДК „Ругодив“ и приглашает на оперное гала

На сцене ДК „Ругодив“ вместе с Нарвским симфоническим оркестром под управлением дирижера Анатолия Щуры выступят восходящие звезды театральной сцены: сопрано Анна Саначина и баритон Гагик Варданян. „Тема любви объединит знаменитые арии оперных титанов“, - пишут организаторы на своей странице в фейсбуке.

Сопрано Анна Саначина с отличием окончила консерваторию им. Бенедетто Марчелло в Венеции, выступала на сценах венецианских театров, участвовала в Венецианском международном музыкальном фестивале и во многих других. В репертуаре певицы - Сантуцца („Сельская честь“ Масканьи) и Татьяна („Евгений Онегин“ Чайковского), Эвридика („Орфей и Эвридика“ Глюка) и Мариучча („I Due Timidi“ Нино Роты).

Молодой баритон Гагик Варданян уверенно делает карьеру не только в родной Армении, но и в Европе. Несколько сезонов он был солистом молодежной программы Staatsoper Hannover, где участвовал в постановках опер Россини, Вагнера, Верди. В репертуаре певца также „Мадам Батерфляй“ Пуччини, „Евгений Онегин“ Чайковского. В партии Жермона („Травиата“ Верди) Гагик Варданян выступил на сцене Национальной оперы „Эстония“.

Напомним, что с января Нарвский симфонический оркестр переехал из-за нехватки денег в городском бюджете в ДК „Ругодив“, до этого музыканты репетировали и выступали в концертном зале „Женева“.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.