Фреза для уборки льда прибыла в Нарву, но тротуары уже чистые

В понедельник вице-мэр Нарвы Олег Карпиков сказал, что купленная горуправой в Финляндии за 21 тысячу евро для уборки наледи с тротуаров фреза только что доставлена в город, и, возможно, ее еще успеют опробовать. Но вот лед для этого найти уже сложно.

Ранее вице-мэр обещал, что еще в конце февраля нарвитяне смогут оценить эффективность нового подхода к очистке тротуаров.

„Сейчас фрезу распакуем, попробуем применить, если где-то осталась наледь, а, я так понимаю, возможно, в районе Аккекюла она еще может быть“, – сказал вице-мэр Олег Карпиков.

Найти проблемные участки со льдом на нарвских дорожках для пешеходов уже совсем непросто – практически все растаяло, а то, что осталось, опасности не представляет.

Напомним, что минувший январь, часть февраля обернулись особенно опасной ситуацией на нарвских тротуарах. В больницу с травмами от падений в первый месяц 2024-го обратилось в три раза больше людей, чем за аналогичный период год назад. При падении на льду нарвитяне и гости города получали более или менее серьезные травмы плеч, коленей, тазобедренных и локтевых суставов, ударялись головой, после чего были вынуждены обращаться за медицинской помощью. Только в январе Нарвская больница зафиксировала 314 обращений, связанных с падениями на улице.

Олег Карпиков в середине февраля также говорил, что вот-вот будут подведены итоги нового конкурса на уборку дорог и тротуаров, но победитель начнет работу только в мае. До того момента эту услугу оказывает фирма N&V, пятилетний договор с которой был продлен на первые пять месяцев года, так как вовремя новый тендер провести не удалось.

По условиям нового тендера, уборка дорог и тротуаров должна обойтись городу в ближайшие два года в четыре миллиона евро, а состязаются за них четыре фирмы, сообщал Карпиков.