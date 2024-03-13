ФОТО | „Борис Уваров. Живопись как молитва“: нарвские художники в память об ушедшем коллеге выпустили альбом

В трехсот страничном альбоме можно найти репродукции работ известного художника из собраний Нарвского музея, музея KUMU, коллекций семьи и частных коллекций. Кроме них в альбом вошли статьи искусствоведов, кто был в разное время куратором выставок Бориса Уварова. Карин Тайдре, сейчас гид в KUMU, Реэт Варблане, одна из ведущих искусствоведов Эстонии и бывший куратор Kunstihoone, успела написать статью до своей смерти, Елена Ховарт, бывший гид художественной галереи Нарвского музея. Есть стихи его ученицы, посвященные творчеству Уварова. Авторы проекта - художник Ольга Тюрина и арт-группа „Вестервалли“. Составила альбом Ольга Тюрина.

Издание с работами художника, ушедшего из жизни в 2020-м году, решили выпустить еще три года назад. Тогда состоялась персональная посмертная выставка Уварова в галерее Нарвского музея под кураторством Карин Тайдре.

Борис Уваров - участник международных, республиканских, региональных и городских выставок и художественных событий, член Союза художников Эстонии, член объединения нарвских художников „Вестервалли“ и других творческих объединений. Уваров 18 лет работал на Кренгольмской мануфактуре. Об этом его периоде жизни и творчестве Уварова как художника в текстильном производстве Елена Ховарт написала для альбома отдельную статью. Потом он преподавал в Нарвской художественной школе.

Главный посыл создать альбом, как во время презентации рассказала Ольга Тюрина, был в том, чтобы показать наследие выдающегося живописца, потому что в Нарве нет постоянной экспозиции, на которой можно было бы это сделать. Какие-то работы художника хранятся в музеях Эстонии, какие-то остались в коллекции его сына, что-то куплено и находится в частном владении.