ФОТО | „Борис Уваров. Живопись как молитва“: нарвские художники в память об ушедшем коллеге выпустили альбом
Художественный альбом „Борис Уваров. Живопись как молитва“ презентовали в Нарвской центральной библиотеке в прошедшие выходные. Выход книги, кроме фонда „Культуркапитал“ и горуправ Нарвы и Нарва-Йыэсуу, поддержали семьдесят спонсоров из Нарвы, Тарту, Таллинна, а также ученики и друзья художника, которые живут и учатся в других странах.
В трехсот страничном альбоме можно найти репродукции работ известного художника из собраний Нарвского музея, музея KUMU, коллекций семьи и частных коллекций. Кроме них в альбом вошли статьи искусствоведов, кто был в разное время куратором выставок Бориса Уварова. Карин Тайдре, сейчас гид в KUMU, Реэт Варблане, одна из ведущих искусствоведов Эстонии и бывший куратор Kunstihoone, успела написать статью до своей смерти, Елена Ховарт, бывший гид художественной галереи Нарвского музея. Есть стихи его ученицы, посвященные творчеству Уварова. Авторы проекта - художник Ольга Тюрина и арт-группа „Вестервалли“. Составила альбом Ольга Тюрина.
Издание с работами художника, ушедшего из жизни в 2020-м году, решили выпустить еще три года назад. Тогда состоялась персональная посмертная выставка Уварова в галерее Нарвского музея под кураторством Карин Тайдре.
Борис Уваров - участник международных, республиканских, региональных и городских выставок и художественных событий, член Союза художников Эстонии, член объединения нарвских художников „Вестервалли“ и других творческих объединений. Уваров 18 лет работал на Кренгольмской мануфактуре. Об этом его периоде жизни и творчестве Уварова как художника в текстильном производстве Елена Ховарт написала для альбома отдельную статью. Потом он преподавал в Нарвской художественной школе.
Главный посыл создать альбом, как во время презентации рассказала Ольга Тюрина, был в том, чтобы показать наследие выдающегося живописца, потому что в Нарве нет постоянной экспозиции, на которой можно было бы это сделать. Какие-то работы художника хранятся в музеях Эстонии, какие-то остались в коллекции его сына, что-то куплено и находится в частном владении.
Одна из частей альбома посвящена выставочной деятельности художника, проиллюстрирована фотографиями, где запечатлены практически все его друзья и коллеги. Во время презентации Ольга Тюрина поблагодарила фотографа Ирину Кивимяэ и дазайнера альбома Полину Петухову, а также группу переводчиков, которую возглавляла Татьяна Гусева, директор языковой школы LIKOOL, и редактора альбома.
Во время встречи в Нарвской библиотеки прозвучали воспоминания коллег и друзей Уварова, забавные истории, которые его характеризовали не только как художника, но и как человека. Елена Сабинина, ученица и друг художника, исполнила песню „Ходят кони над рекою“, которую любил Уваров и часто пел с друзьями на кухне в своей квартире.
„Борис Уваров пользовался безусловным уважением среди творческой интеллигенции, но всегда оставался очень простым и человечным“, - рассказал художник Эдуард Зеньчик. Он написал одну из статей для альбома - „Борис Уваров“.
Альбом выпустили на трех языках - русском, эстонском, английском. Тираж книги - 300 экземпляров. Общий бюджет проекта около восьми тысяч евро. Все спонсоры, которые сделали перевод на сумму от 15 евро, получили экземпляр альбома. Все желающие могут познакомиться с альбомом „Борис Уваров. Живопись как молитва“ в Нарвской центральной библиотеке, а также купить, обратившись к Ольге Тюриной.
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