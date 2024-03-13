Лига чемпионов: „Барселона“ уверенно обыграла „Наполи“ и вышла в четвертьфинал, а „Арсеналу“ понадобилась серия пенальти

„Барселона“, сыгравшая вничью (1:1) с „Наполи“ в первом матче, повела в счете уже на 15-й минуте, когда отличился Фермин Лопес. Всего через две минуты Жоау Канселу удвоил преимущество каталонцев. Во второй половине первого тайма защитник „Наполи“ Амир Ррахмани сократил отставание гостей.

В начале второго тайма „Наполи“ был близок к тому, чтобы забить второй гол, но Хвича Кварацхелия и Виктор Осимхен упустили отличные шансы. Во втором тайме „Барселона“ была более активна, но Роберт Левандовски, Рафинья и Серхио Роберто постоянно транжирили моменты. Однако на 83-й минуте долгожданный гол был забит, когда отличился Роберт Левандовски, обеспечив каталонцам победу со счетом 3:1.

„Арсенал“ сыграет в 1/4 финала ЛЧ впервые с 2010 года

В ответном матче в Лондоне „Арсенал“ сумел отыграться за поражение 0:1 в первом матче с „Порту“. В составе „Арсенала“ на 41-й минуте встречи отличился бельгийский вингер Леандро Троссард.

По сумме двух матчей (1:1) встреча продолжилась в дополнительное время, в котором команды не смогли отметиться забитыми мячами. В серии пенальти сильнее оказались футболисты „Арсенала“ — 4:2.

В последний раз «канониры» добирались до 1/4 финала в 2010 году. С тех пор они либо останавливались на этапе 1/8 финала, либо вовсе не участвовали в ЛЧ.

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