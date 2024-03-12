ФОТО | В Вильнюсе напали на Леонида Волкова

„Ему разбили молотком окно в машине и распылили в глаза слезоточивый газ, после чего нападавший стал бить Леонида молотком. Сейчас Леонид находится дома, к нему едет полиция и скорая“, — написала Ярмыш.

Соратник погибшего в колонии Алексея Навального Иван Жданов опубликовал фотографии Леонида Волкова и его машины после нападения.

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