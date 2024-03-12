12.03.2024, 22:48
ФОТО | В Вильнюсе напали на Леонида Волкова
ФОТО: | IMAGO/STAR-MEDIA / Scanpix
На Леонида Волкова, соратника покойного Алексея Навального и долгое время руководителя сети его штабов, напали поздно вечером во вторник у его дома в Вильнюсе. О нападении сообщила в твиттере Кира Ярмыш.
„Ему разбили молотком окно в машине и распылили в глаза слезоточивый газ, после чего нападавший стал бить Леонида молотком. Сейчас Леонид находится дома, к нему едет полиция и скорая“, — написала Ярмыш.
Соратник погибшего в колонии Алексея Навального Иван Жданов опубликовал фотографии Леонида Волкова и его машины после нападения.
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