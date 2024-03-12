Со среды полиция начнет штрафовать собственников автомобилей с российскими номерами

По словам майора полиции Андреса Кирсинга, полицейские будут в ходе надзора за дорожным движением обращать внимание на автомобили с российскими регистрационными номерами. Для нарушителей — то есть не прошедших перерегистрацию — предусмотрен штраф в размере до 100 штрафных единиц или 400 евро.

„Речь идет о нарушении Закона о дорожном движении, которое выражается в управлении незарегистрированным или не прошедшим перерегистрацию моторным транспортным средством (LS § 203).“

После того, как с 13 сентября был запрещен въезд в Эстонию автомобилей с российскими номерами, находящиеся в Эстонии российские транспортные средства надо было течение шести месяцев или поставить на учет в Эстонии, или вывезти из страны.

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