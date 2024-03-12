ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (748-й день) | Удар по Кривому Рогу: несколько погибших, десятки раненых. В приграничных районах Курской и Белгородской областей шли бои

В Тернопольской области в результате атаки дронов произошел пожар на объекте инфраструктуры в Кременецком районе, сообщил „Суспильне“ председатель Кременецкой общины Андрей Смагалюк. Погибших и пострадавших нет. По данным областной администрации, из-за атаки в одном из населенных пунктов приостановили подачу электроэнергии и газа на поврежденный объект инфраструктуры.

Генштаб ВСУ сообщил, что силы ПВО уничтожили 17 из 22 беспилотников, атаковавших Украину в ночь на 12 марта.

Последствия атак российских войск на Украину в ночь на 12 марта

Подразделения ракетных войск ВСУ поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники ВС РФ, один зенитный ракетный комплекс Бук-М1 и радиолокационный комплекс контрбатарейной борьбы 1Л219 „Зоопарк“.

За прошедшие сутки авиация ВСУ нанесла удары по восьми районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и одному пункту управления ВС РФ.

Вооруженные силы Украины отразили 15 атак российских войск на лиманском направлении, шесть — на бахмутском, 16 — на авдеевском, 21 — на новопавловском, семь — на ореховском, одну — на херсонском.

Под артиллерийским огнем находились более 145 населенных пунктов в Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областях.

За прошедшие сутки авиационным ударам подверглись населенные пункты Прогресс Черниговской области; Обуховка, Амбарное, Купянск, Петропавловка Харьковской области; Кривошеевка и Белогоровка Луганской области; Дружба, Торецк, Терны, Ямполовка, Федоровка, Часов Яр, Новокалиново, Новобахмутовка, Заветное, Александрополь, Новопокровское, Новоселовка Первая, Новомихайловка, Водяное, Старомайорское Донецкой области; Новоандреевка, Новоданиловка и Работино Запорожской области; Никополь Днепропетровской области.

За прошедшие сутки произошло 72 боевых столкновения. Вооруженные силы РФ нанесли восемь ракетных и 114 авиационных ударов, совершили 107 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Об этом представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил в комментарии „РБК-Украина“.

В украинской разведке утверждают, что подразделения добровольцев, заявивших о прорыве границы РФ, действуют автономно

Телеграм-канал Baza пишет, что пожар произошел на нефтебазе „Лукойла“. Связанный с силовиками канал „112“ утверждает, что дрон попал в установку перегонки нефти. В „Лукойле“ сообщили, что работа технологической установки „Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез“ временно остановлена „в связи с инцидентом“. В тушении возгорания принимает участие пожарный поезд.

После атаки беспилотников пожар произошел на объекте топливно-энергетического комплекса в городе Кстово Нижегородской области, рассказал губернатор региона Глеб Никитин. По его словам возгорание произошло на одной из установок по переработке нефти. По предварительным данным, пострадавших нет.

Российская сторона утверждают, что военные сбили беспилотники в Московской области (два дрона), Ленинградской (один), Белгородской (семь), Курской (11), Брянской (один), Тульской (один) и Орловской (два) областях. Об атаке беспилотников также сообщили власти Нижегородской и Воронежской областей.

Российские средства ПВО уничтожили и перехватили 25 украинских беспилотников в ночь на 12 марта, объявило Минобороны РФ.

Российские войска трижды обстреляли Никопольский район Днепропетровской области в ночь на 12 марта, сообщил глава региона Сергей Лысак. По его словам, обстрел велся из тяжелой артиллерии. Пострадали три человека. В районе повреждены частные дома, автомобили, линии электропередачи и газопроводы. Без электричества остаются более 1700 семей.

Российская армия ночью обстреляла из ракетного комплекса С-300 город Селидово Донецкой области. По данным местной прокуратуры, в результате обстрела госпитализированы два пострадавших человека. Повреждены частные дома, гаражи и местная гимназия.

„Легион „Свобода России“, РДК, Сибирский батальон на территории так называемой Российской Федерации действуют автономно, как самостоятельные структуры и организации, выполняя свои общественно-политические задачи. Вероятно, сейчас речь идет о совместной операции данных структур на этой территории. В конце концов, они граждане РФ и имеют на это полное право“, — сказал Юсов.

Минобороны России вечером заявило, что при попытке прорыва в Белгородскую и Курскую области убиты 234 диверсанта

„Противник потерял 234 боевика убитыми, семь танков, три БМП Bradley производства США и два бронетранспортера. Нарушений государственной границы не допущено“, — говорится в сообщении российского военного ведомства.

Украинские военные остановили наступление армии России на востоке Украины, заявил в интервью французскому телеканалу BFM TV президент страны Владимир Зеленский.

Телеканал напомнил, что 19 февраля в своем обращении Зеленский говорил, что ВСУ находятся в «очень тяжелой ситуации» на нескольких частях фронта. В интервью BFM TV он оценил ситуацию на поле боя более позитивно.

«Ситуация намного лучше, чем была в течение последних трех месяцев. У нас были трудности из-за нехватки артиллерийских боеприпасов, воздушной блокады, российского дальнобойного оружия и высокой плотности российских дронов», — сказал Зеленский.

При этом президент Украины отметил, что ситуация может измениться через «месяц или неделю», если ВСУ не получат достаточной поддержки.

Самолет Ил-76 потерпел крушение в Ивановской области при взлете для выполнения планового полета, сообщили в Минобороны РФ.

На борту самолета находились восемь членов экипажа и семь пассажиров.

Причиной крушения стал пожар одного из двигателей, возникший при взлете самолета, добавили в министерстве.