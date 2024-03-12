ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (748-й день) | Удар по Кривому Рогу: несколько погибших, десятки раненых. В приграничных районах Курской и Белгородской областей шли бои
Подводим итоги очередного дня войны.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
За прошедшие сутки произошло 72 боевых столкновения. Вооруженные силы РФ нанесли восемь ракетных и 114 авиационных ударов, совершили 107 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
За прошедшие сутки авиационным ударам подверглись населенные пункты Прогресс Черниговской области; Обуховка, Амбарное, Купянск, Петропавловка Харьковской области; Кривошеевка и Белогоровка Луганской области; Дружба, Торецк, Терны, Ямполовка, Федоровка, Часов Яр, Новокалиново, Новобахмутовка, Заветное, Александрополь, Новопокровское, Новоселовка Первая, Новомихайловка, Водяное, Старомайорское Донецкой области; Новоандреевка, Новоданиловка и Работино Запорожской области; Никополь Днепропетровской области.
В ночь на 12 марта российские войска атаковали Украину, применив 22 дрона „Шахед“, силы ПВО Украины уничтожили 17 ударных БПЛА.
Под артиллерийским огнем находились более 145 населенных пунктов в Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областях.
Вооруженные силы Украины отразили 15 атак российских войск на лиманском направлении, шесть — на бахмутском, 16 — на авдеевском, 21 — на новопавловском, семь — на ореховском, одну — на херсонском.
За прошедшие сутки авиация ВСУ нанесла удары по восьми районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и одному пункту управления ВС РФ.
Подразделения ракетных войск ВСУ поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники ВС РФ, один зенитный ракетный комплекс Бук-М1 и радиолокационный комплекс контрбатарейной борьбы 1Л219 „Зоопарк“.
Последствия атак российских войск на Украину в ночь на 12 марта
Генштаб ВСУ сообщил, что силы ПВО уничтожили 17 из 22 беспилотников, атаковавших Украину в ночь на 12 марта.
В Тернопольской области в результате атаки дронов произошел пожар на объекте инфраструктуры в Кременецком районе, сообщил „Суспильне“ председатель Кременецкой общины Андрей Смагалюк. Погибших и пострадавших нет. По данным областной администрации, из-за атаки в одном из населенных пунктов приостановили подачу электроэнергии и газа на поврежденный объект инфраструктуры.
Российская армия ночью обстреляла из ракетного комплекса С-300 город Селидово Донецкой области. По данным местной прокуратуры, в результате обстрела госпитализированы два пострадавших человека. Повреждены частные дома, гаражи и местная гимназия.
Российские войска трижды обстреляли Никопольский район Днепропетровской области в ночь на 12 марта, сообщил глава региона Сергей Лысак. По его словам, обстрел велся из тяжелой артиллерии. Пострадали три человека. В районе повреждены частные дома, автомобили, линии электропередачи и газопроводы. Без электричества остаются более 1700 семей.
Российские средства ПВО уничтожили и перехватили 25 украинских беспилотников в ночь на 12 марта, объявило Минобороны РФ.
Российская сторона утверждают, что военные сбили беспилотники в Московской области (два дрона), Ленинградской (один), Белгородской (семь), Курской (11), Брянской (один), Тульской (один) и Орловской (два) областях. Об атаке беспилотников также сообщили власти Нижегородской и Воронежской областей.
После атаки беспилотников пожар произошел на объекте топливно-энергетического комплекса в городе Кстово Нижегородской области, рассказал губернатор региона Глеб Никитин. По его словам возгорание произошло на одной из установок по переработке нефти. По предварительным данным, пострадавших нет.
Телеграм-канал Baza пишет, что пожар произошел на нефтебазе „Лукойла“. Связанный с силовиками канал „112“ утверждает, что дрон попал в установку перегонки нефти. В „Лукойле“ сообщили, что работа технологической установки „Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез“ временно остановлена „в связи с инцидентом“. В тушении возгорания принимает участие пожарный поезд.
Легион „Свобода России“, воюющий на стороне Украины, утром сообщилу, что бойцы группировки пересекли украинско-российскую границу.
В украинской разведке утверждают, что подразделения добровольцев, заявивших о прорыве границы РФ, действуют автономно
Об этом представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил в комментарии „РБК-Украина“.
„Легион „Свобода России“, РДК, Сибирский батальон на территории так называемой Российской Федерации действуют автономно, как самостоятельные структуры и организации, выполняя свои общественно-политические задачи. Вероятно, сейчас речь идет о совместной операции данных структур на этой территории. В конце концов, они граждане РФ и имеют на это полное право“, — сказал Юсов.
Минобороны России вечером заявило, что при попытке прорыва в Белгородскую и Курскую области убиты 234 диверсанта
„Противник потерял 234 боевика убитыми, семь танков, три БМП Bradley производства США и два бронетранспортера. Нарушений государственной границы не допущено“, — говорится в сообщении российского военного ведомства.
Украинские военные остановили наступление армии России на востоке Украины, заявил в интервью французскому телеканалу BFM TV президент страны Владимир Зеленский.
Телеканал напомнил, что 19 февраля в своем обращении Зеленский говорил, что ВСУ находятся в «очень тяжелой ситуации» на нескольких частях фронта. В интервью BFM TV он оценил ситуацию на поле боя более позитивно.
«Ситуация намного лучше, чем была в течение последних трех месяцев. У нас были трудности из-за нехватки артиллерийских боеприпасов, воздушной блокады, российского дальнобойного оружия и высокой плотности российских дронов», — сказал Зеленский.
При этом президент Украины отметил, что ситуация может измениться через «месяц или неделю», если ВСУ не получат достаточной поддержки.
Самолет Ил-76 потерпел крушение в Ивановской области при взлете для выполнения планового полета, сообщили в Минобороны РФ.
На борту самолета находились восемь членов экипажа и семь пассажиров.
Причиной крушения стал пожар одного из двигателей, возникший при взлете самолета, добавили в министерстве.
МИД России запретил въезд в страну 347 гражданам стран Балтии. Ведомство объяснило свое решение в отношении граждан Литвы, Латвии и Эстонии, включая министров, депутатов парламентов, общественных деятелей и журналистов, „враждебной политикой государств Прибалтики в отношении России“.
Министерство назвало несколько имен бывших и действующих латвийских, литовских и эстонских чиновников и депутатов, назвав их „наиболее враждебно настроенными к России“. Среди них — премьер-министр Латвии Эвика Силиня и глава правительства Эстонии Кая Каллас.
Брифинга Минобороны России. Главное
ВС РФ улучшили положение по переднему краю на авдеевском направлении, отразили 11 контратак ВСУ, противник потерял более 380 военных;
ПВО РФ за сутки сбила 11 реактивных снарядов систем HIMARS, „Град“, Vampire, а также ракету „Точка-У“;
ВС РФ отразили 7 атак и контратак на купянском направлении за сутки;
ВС РФ на южнодонецком направлении заняли более выгодные позиции и отбили атаку ВСУ;
ВСУ на южнодонецком направлении потеряли за сутки более 145 военных, 11 единиц техники;
ВС РФ нанесли поражение формированиям двух бригад ВСУ у Новомихайловки и Белогоровки;
Потери ВСУ на донецком направлении составили до 350 военных.
Вечером во вторник Кривой Рог попал под обстрел.
Один из снарядов попал в многоэтажный жилой дом, в результате чего там начался сильный пожар.
По предварительным данным, которые привел глава Днепропетровской области Сергей Лысак, погибли три человека. В больницах Кривого Рога уже более 30 пострадавших от прилета по многоэтажке, сообщил Лысак.
Вашингтон направит Киеву новый пакет военной помощи на $300 млн, в него войдут вооружение и оборудование, сообщил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
„Этот пакет включает крупный транш артиллерийских снарядов и снарядов для HIMARS“, — отметил Салливан.
Это первый транш помощи от США Украине в этом году, последний раз Киев получал американскую помощь 27 декабря прошлого года.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.