В Литве задержан первый автомобиль с российскими номерами. Видимо, его конфискуют

В 23 часа на КПП Медининкай приехал автомобиль Audi Q7 с российскими номерами. Автомобиль был задержан. Выяснилось, что владелец авто - гражданка России, гражданин Молдовы находился в автомобиле один.

Водителя ознакомили с действующими с 11 марта 2024 года правилами и информировали, что его ждет штраф и конфискация автомобиля.

Был составлен протокол об административном правонарушении. Машина стоимостью 41 690 евро задержана. Скорее всего, она будет конфискована и передана для нужд Украины.

С 11 марта в Литве и в других странах Евросоюза (ЕС) не должно остаться автомобилей с российскими номерными знаками. До понедельника эти автомобили должны были покинуть территорию ЕС.

С 11 марта владельцы автомобилей с российскими номерами будут считаться нарушителями требований законодательства и в отношении них будет применяться ответственность – штраф или конфискация автомобиля.

Литва выполняет санкционные требования Совета Европы, которыми разрешалась регистрация въехавших автомобилей до 19 декабря прошлого года. С 11 марта этого года зарегистрированные в России автомобили не могут находиться на территории Литвы или к этому времени должны быть перерегистрированы.

Исключение применяется к гражданам России, следующим на зарегистрированных в России транспортных средствах транзитом в Калининградскую область или из нее по упрощенному транзитному документу (УТД). Такой транзит через территорию Литвы не может длиться более 24 часов. Во время проезда транзитом в транспортном средстве должен находиться его владелец.

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Е ще больше информации про конфискацию машин с российскими номерами, читайте ЗДЕСЬ .