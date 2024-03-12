Нападающий молодёжной сборной Эстонии забил в чемпионате Греции третий гол

В последнем матче регулярного чемпионата Второй Суперлиги Греции ПАОК принимал „Ники Волос“. Счет был открыт уже на первой минуте матча, когда ПАОК вышел вперед благодаря голу Аргириса Дареласа. В начале второго тайма Таксиархис Филон удвоил преимущество хозяев поля.

Шаповалов вышел на замену на 76-й минуте и через десять минут забил третий гол ПАОКа. Владимир Брадонич поставил победную точку в матче.

Забитый в понедельник гол стал третьим для Шаповалова, который в начале года перебрался в Грецию. Резервная команда ПАОК занимает шестое место во Второй Суперлиге Греции после регулярного чемпионата с 30 очками и продолжит играть в плей-офф за 6-11 места.

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