ФОТО | Самый грязный пенальти – для установки мяча пришлось рыть грязь руками

„Кроация Змиявци“ принимала „Зриньски Осьечко“. Вот какая драма: было 0:0 при четырех добавленных минутах – и на последних секундах судья назначил пенальти в ворота гостей.

О том, как установить мяч на точку, где нет ни единой травинки, хозяева подумают чуть позже. Пока же просто радовались возможности победить.

Но потом нужно было что-то придумать.

Мяч никак не устанавливался правильно – и потребовалось создать ему условия. В буквальном смысле возить грязь руками.

Кипер отбил пенальти правой рукой, стоя на ногах. В грязь от досады завалился сам исполнявший удар. Еще и 13-й номер. Это босниец Антонио Прскало. Утешать расстроенного футболиста прибежал даже вратарь.

Ну а поле на этом стадионе было плохим и в ноябре. Еще и с вот таким комичным голом, когда голкипер забыл, что мяч вводится не ударом от ворот.

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