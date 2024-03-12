Бывший футболист сборной Бельгии пытался покончить с собой

Инцидент произошел в понедельник вечером. Ранее в тот же день бывший футболист опубликовал тревожное сообщение в социальной сети, где указал, что лишился 115 тысяч евро, которые, по его словам, „украли, а правосудие не смогло помочь“, пишет Sportbox.

В декабре прошлого года Бодар представал перед судом по обвинению в домашнем насилии, но избежал тюремного срока. А в 2008 году все же находился в тюрьме — за торговлю фальшивыми деньгами и ограбление. Как выяснилось, у Бодара были финансовые проблемы из‑за пристрастия к азартным играм.

В составе сборной Бельгии Бодар провел 12 матчей. Вместе со „Стандардом“ он дважды выигрывал чемпионат страны.

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