„Нет тела - нет дела“. Убийца из Арукюла проговорился о своих планах сокамернику

„Иногда он смеялся над этим, говорил об этом просто так. Он хвастался, типа, first kill“, - сказал сегодня в суде сокамерник Марка Якоба Яксона, обвиняемого в нанесении смертельных ножевых ранений сверстнику на стадионе в Арукюла. Сокамерник Яксона обратился в суд после того, как увидел в новостях, что дело движется в сторону признания спровоцированного убийства.