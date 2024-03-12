12.03.2024, 20:32
„Нет тела - нет дела“. Убийца из Арукюла проговорился о своих планах сокамернику(5)
ФОТО: | Delfi Meedia
„Иногда он смеялся над этим, говорил об этом просто так. Он хвастался, типа, first kill“, - сказал сегодня в суде сокамерник Марка Якоба Яксона, обвиняемого в нанесении смертельных ножевых ранений сверстнику на стадионе в Арукюла. Сокамерник Яксона обратился в суд после того, как увидел в новостях, что дело движется в сторону признания спровоцированного убийства.
Когда Марка Якоба Яксона перевели в Таллиннскую тюрьму, его посадили в одну камеру с рецидивистом Райкеном Альясом. Последний отбывает тюремный срок за грубые преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних, в том числе за манипулирование на основании тайно снятых видеороликов сексуального характера.