ЧП и криминал
12.03.2024, 20:32

„Нет тела - нет дела“. Убийца из Арукюла проговорился о своих планах сокамернику

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Aleksander Pihlak
aleksander.pihlak@delfi.ee
Марк Якоб Яксон в суде
Марк Якоб Яксон в суде
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

„Иногда он смеялся над этим, говорил об этом просто так. Он хвастался, типа, first kill“, - сказал сегодня в суде сокамерник Марка Якоба Яксона, обвиняемого в нанесении смертельных ножевых ранений сверстнику на стадионе в Арукюла. Сокамерник Яксона обратился в суд после того, как увидел в новостях, что дело движется в сторону признания спровоцированного убийства.

Когда Марка Якоба Яксона перевели в Таллиннскую тюрьму, его посадили в одну камеру с рецидивистом Райкеном Альясом. Последний отбывает тюремный срок за грубые преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних, в том числе за манипулирование на основании тайно снятых видеороликов сексуального характера.

Альяс узнал о случившемся на стадионе в Арукюла на следующий день после инцидента. Убитый Кевин якобы был лучшим другом его брата и его же бывшим одноклассником. О причастности Яксона к инциденту он знал еще до того, как они стали сокамерниками.

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