ЧП и криминал
12.03.2024, 10:54

Пропавшая 12-летняя девочка нашлась

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Delfi
Politseipildid
Politseipildid
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Утром полиция просила помощи в поисках пропавшей в Пярнумаа 12-летней Изабеллы.

Девочку в последний раз видели 11 марта около 17 часов направляющейся на автовокзал Вяндра, но домой в деревню Каансоо она к сегодняшнему дню не добралась. Полиция пообщалась с близкими проверила возможные места пребывания девочки.

После полудня пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Хеди Таммелехт сообщила, что близкие сегодня связались с девочкой и с ней всё в порядке.

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