Пропавшая 12-летняя девочка нашлась

Девочку в последний раз видели 11 марта около 17 часов направляющейся на автовокзал Вяндра, но домой в деревню Каансоо она к сегодняшнему дню не добралась. Полиция пообщалась с близкими проверила возможные места пребывания девочки.

После полудня пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Хеди Таммелехт сообщила, что близкие сегодня связались с девочкой и с ней всё в порядке.

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