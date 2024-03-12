Налет беспилотников на российские регионы: загорелись топливные предприятия в Орле и под Нижним Новгородом. Что известно

Утром Министерство обороны РФ заявило, что в течение ночи российские ПВО «уничтожили и перехватили» над российскими регионами 25 украинских беспилотников «самолетного типа». В сообщении российского военного ведомства сказано, что над Белгородской областью были уничтожены семь дронов, над Курской — 11, над Московской и Орловской — по два, а в Брянской, Ленинградской и Тульской области — по одному.

При этом сообщение Министерство обороны не упоминает удар по НПЗ в Нижегородской области, о котором писал губернатор региона.

Власти Украины, которая сама почти ежедневно подвергается нападениям дронов, запускаемых армией РФ, пока не комментировали заявления Минобороны РФ. Киев официально причастность к ударам по российским топливным предприятиям не подтверждает, но и не оспаривает.

Как недавно объяснял наш обозреватель Илья Абишев, география ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам и нефтехранилищам ширится.

До 12 марта по меньшей мере шесть крупных российских предприятий топливной промышленности подверглись атакам беспилотников.

НПЗ в Орле и Нижегородской области

Ночью о «падении БПЛА» на один из расположенных в Орле объектов топливно-энергетического комплекса написал в своем телеграм-канале губернатор Орловской области Андрей Клычков. «На месте работают специальные службы в целях локализации возгорания. Пострадавших нет», — пишет губернатор.

Жители Орла и российские СМИ публикуют фотографии, на которых виден мощный пожар и высокий столб дыма.

Представитель правительства Орловской области сообщил агентству ТАСС, что в результате попадания беспилотника по нефтехранилищу в Орле загорелся один из резервуаров. Как говорит собеседник агентства, в тушении пожара принимают участие более 60 человек и пожарный поезд.