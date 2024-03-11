Скандал в молодежной хоккейной лиге Эстонии: молодого украинского игрока оскорбили и ударили по лицу

Одна из мам, чей сын играет в команде „Вайперс“ (имя редакции известно), отметила, что конфликт начался раньше. „У „Виру Спутник“ очень агрессивные игроки. Они по ходу встреч уже пытались провоцировать ребят: там и мат, и толчки на льду и подначивания, но в сухом остатке „Виру Спутник“ проиграли команде „Вайперс“ уже три раза. И перед конкретной той (третьей) игрой этот игрок (Егор П.) в соцсетях написал, что „ Вайперс“ - это девочки, и что он их всех вы**ет. После игры и стычки на льду с Савелием, с трибун его спросила женщина, ну и кого он там собирался вы***ть. Он ей ответил, что если бы она не была женщиной, то ее. За что и получил по лицу. Ужасная ситуация, но спровоцировали ее именно игроки „Виру Спутника“, наши повелись, Савелий с дуру ляпнул, он уже и сам об этом пожалел“, - считает свидетельница истории.