Травма полузащитника сборной Эстонии по футболу оказалась менее серьезной, чем предполагалось
Полузащитник сборной Эстонии по футболу Карол Метс (30) повредил колено в воскресенье, за десять дней до матча плей-офф чемпионата Европы между Эстонией и Польшей. Сегодня немецкий клуб „Санкт-Паули“ сообщил, что травма оказалась менее серьезной, чем предполагалось.
„Санкт-Паули“, который лидирует во второй Бундеслиге, в воскресенье дома обыграл берлинскую „Герту“ со счетом 2:0. Метс, вышедший в стартовом составе, был заменен на 80-й минуте из-за травмы. Игрок сборной Эстонии получил травму колена, когда блокировал удар Дерри Шерханта.
„Травма колена Кароля Метса оказалась не такой серьезной, как предполагалось ранее“, — сообщает немецкий клуб на своем официальном сайте.
Согласно заявлению, проведенное в понедельник обследование показало, что у полузащитника нет повреждений связок колена. „К счастью, травма несерьезная, но пока неизвестно, когда Метс сможет снова выйти на поле“.
„В сложившихся обстоятельствах Каролю повезло, что он не получил серьезной травмы“, — сказал спортивный директор клуба Андреас Борнеман. „Теперь задача состоит в том, чтобы посмотреть, как его колено выдерживает ежедневную нагрузку, чтобы исключить любые риски“.
Так что пока неизвестно, сможет ли Метс помочь Эстонии в предстоящем матче. Матч плей-офф между Эстонией и Польшей состоится в Варшаве 21 марта. Победитель сыграет с Финляндией или Уэльсом в финале плей-офф 26 марта. Победитель этого матча попадет на чемпионат Европы.
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