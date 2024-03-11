Травма полузащитника сборной Эстонии по футболу оказалась менее серьезной, чем предполагалось

„Санкт-Паули“, который лидирует во второй Бундеслиге, в воскресенье дома обыграл берлинскую „Герту“ со счетом 2:0. Метс, вышедший в стартовом составе, был заменен на 80-й минуте из-за травмы. Игрок сборной Эстонии получил травму колена, когда блокировал удар Дерри Шерханта.

„Травма колена Кароля Метса оказалась не такой серьезной, как предполагалось ранее“, — сообщает немецкий клуб на своем официальном сайте.

Согласно заявлению, проведенное в понедельник обследование показало, что у полузащитника нет повреждений связок колена. „К счастью, травма несерьезная, но пока неизвестно, когда Метс сможет снова выйти на поле“.

„В сложившихся обстоятельствах Каролю повезло, что он не получил серьезной травмы“, — сказал спортивный директор клуба Андреас Борнеман. „Теперь задача состоит в том, чтобы посмотреть, как его колено выдерживает ежедневную нагрузку, чтобы исключить любые риски“.

Так что пока неизвестно, сможет ли Метс помочь Эстонии в предстоящем матче. Матч плей-офф между Эстонией и Польшей состоится в Варшаве 21 марта. Победитель сыграет с Финляндией или Уэльсом в финале плей-офф 26 марта. Победитель этого матча попадет на чемпионат Европы.

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