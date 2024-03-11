ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (747-й день) | Госдума намерена признать недействительной передачу Крыма УССР в 1954 году

По данным газеты, задержка в частности вызвана тем, что обучение украинских летчиков на авиабазе Фетешти в Румынии затягивается. Оно проходило быстрее обычных стандартов, но все же медленнее, чем надеялись Украина и ее союзники, поскольку летчикам пришлось осваивать английский язык и западную военную практику, чтобы эффективно использовать F-16, пишет NYT.

Украина, вероятно, получит к июлю только шесть из примерно 45 истребителей F-16, обещанных западными странами , узнал The New York Times.

Швеция вместе с Финляндией, которая вступила в НАТО в апреле прошлого года, решила отказаться от нейтралитета и присоединиться к альянсу в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину.

Согласно исследованию, в 2019-2023 годы экспорт вооружений из России сократился на 53% по сравнению с 2014-2018 годами. Иными словами, экспортные поставки российского оружия снизились более чем вдвое.

Россия заняла лишь третье место среди крупнейших экспортеров оружия в мире, уступив второе место Франции, на первом месте — США, говорится в докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI).

Затулин уже трижды за последние семь лет заявлял о необходимости отмены советского решения о передаче Крыма Украине.

„Проект Федерального закона „О признании недействительным с момента принятия решения 1954 года о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР“ направлен на очищение правового наследия Российской Федерации, как правопродолжателя СССР и РСФСР, от ничтожных актов, не имевших правовых оснований, но порождавших беззаконие, политические преступления на почве злоупотреблений властью, нанесших огромный ущерб суверенным правам Российской Федерации и интересам российского народа“ — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В Госдуму внесен законопроект о признании недействительным решения 1954 года о передаче Крыма из состава РСФСР в состав УССР.

Путин подписал Указ о выплатах при гибели в Украине гражданского персонала ВС России

Президент России Путин подписал указ о выплате 5 млн рублей за гибель на войне семьям гражданского персонала вооруженных сил России. Получившим увечье работникам обещают 3 млн.

Под указ подпадают также федеральные госслужащие, сотрудники федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба, и сотрудники силовых ведомств: МВД, приставы, органы уголовно-исполнительной системы, таможня и фельдъегерская служба.

Глава МИД Польши заявил, что солдаты НАТО „уже присутствуют“ в Украине

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что военнослужащие стран НАТО уже есть в Украине, но что это за страны, он не уточнил.

„Солдаты НАТО уже присутствуют в Украине. И я бы хотел поблагодарить послов тех стран, которые пошли на этот риск. Эти страны знают кто они, но раскрывать их нельзя. В отличие от других политиков, я не буду оглашать список“, — сказал Сикорский во время дискуссии на конференции, посвященной 25-летию вступления Польши в альянс, которая прошла 8 марта.

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что в случае победы Дональда Трампа США перестанут давать деньги Украине и „война закончится“

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью местному телеканалу M1 заявил, что Дональд Трамп в случае победы на выборах президента США „не даст ни цента“ военной помощи Украине.

По словам Орбана, прекращение военной помощи поможет остановить войну. „Если Америка не даст деньги, то европейцы одни не смогут финансировать эту войну, и тогда война будет окончена“, — заявил Орбан.

Зеленский назвал „виртуальным посредничеством“ высказывания папы римского о „смелости“ вести переговоры

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на слова папы римского Франциска, который заявил в интервью швейцарской вещательной компании RSI, что тому, кто проигрывает, надо „иметь смелость вести переговоры“.

По словам Зеленского, российские войска не идут дальше по Европе „только потому, что их сдерживают украинцы и украинки с оружием в руках и под сине-желтым флагом“. „В Украине было много когда-то белых стен домов и церквей, которые сейчас обожжены и разбиты российскими снарядами. И это очень красноречиво говорит, кто должен остановиться, чтобы война остановилась“, — добавил Зеленский.

Слова папы римского о мирных переговорах раскритиковали и другие украинские и европейские политики.

„20 дней в Мариуполе“ получил „Оскар“ в категории „Лучший документальный полнометражный фильм“

Документальная картина „20 дней в Мариуполе“ режиссера Мстислава Чернова получила „Оскар“ в категории „Лучший документальный полнометражный фильм“ на 96-й церемонии вручения премий Американской киноакадемии.

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