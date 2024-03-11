Полиция ищет 54-летнего Тарво. Он может передвигаться на белом Ford Transit

Последний раз близкие контактировали с Тарво в субботу, 9 марта, после чего связаться с ним не удавалось. Мужчина может находиться в деревне Кескранна на Сааремаа или на улице Толли в Курессааре. Не исключено, что он передвигается на белом микроавтобусе Ford Transit с номером 044 KDS.

Рост Тарво около 175 см, телосложение спортивное. У него короткие седые волосы и он может носить бороду, которая тоже седая.

Полиция просит всех, кто видел Тарво или описанный выше белый фургон, сообщить об этом по номеру 112.

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