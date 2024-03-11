Полиция ищет пропавшую в Таллинне 15-летнюю Ангелину, которая может находиться в Ласнамяэ или Копли

Девушка ушла из детского дома утром 6 марта и до сих пор не вернулась. Может находиться в Копли или Ласнамяэ.

Ее рост около 162 см, телосложение худощавое, волосы темно-каштановые средней длины.

Полиция просит все, кто видел Ангелину или обладает информацией о ее возможном местонахождении, сообщить об этом по номеру 112.

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