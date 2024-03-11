ЧП и криминал
11.03.2024, 16:29

ФОТО | Полиция разыскивает в Таллинне 57-летнего мужчину, который уклоняется от исполнения решения суда

 
Delfi
Politsei otsib Tallinnas 57-aastast Benny Bahram Zoorani Gholamyt
Politsei otsib Tallinnas 57-aastast Benny Bahram Zoorani Gholamyt
ФОТО: PPA

Бенни Бахрам Зурани Голами уклоняется от исполнения судебного решения, согласно которому мужчина должен отбывать наказание в тюрьме.

По сведениям полиции, у мужчины отсутствует постоянное место жительства и он может посещать различные суповые кухни Таллинна.

Рост мужчины - 175 см, он полноватого телосложения.

Полиция просит всех, кто недавно видел Бенни или знает о его местонахождении, сообщить об этом по номеру 112 или по электронной почте jaana.poldvee@politsei.ee

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