ФОТО | Полиция разыскивает в Таллинне 57-летнего мужчину, который уклоняется от исполнения решения суда

По сведениям полиции, у мужчины отсутствует постоянное место жительства и он может посещать различные суповые кухни Таллинна.

Рост мужчины - 175 см, он полноватого телосложения.

Полиция просит всех, кто недавно видел Бенни или знает о его местонахождении, сообщить об этом по номеру 112 или по электронной почте jaana.poldvee@politsei.ee

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