11.03.2024, 16:29
ФОТО | Полиция разыскивает в Таллинне 57-летнего мужчину, который уклоняется от исполнения решения суда
ФОТО:
Бенни Бахрам Зурани Голами уклоняется от исполнения судебного решения, согласно которому мужчина должен отбывать наказание в тюрьме.
По сведениям полиции, у мужчины отсутствует постоянное место жительства и он может посещать различные суповые кухни Таллинна.
Рост мужчины - 175 см, он полноватого телосложения.
Полиция просит всех, кто недавно видел Бенни или знает о его местонахождении, сообщить об этом по номеру 112 или по электронной почте jaana.poldvee@politsei.ee
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