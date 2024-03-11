Иностранцы пытались провезти через границу в Нарве чужие документы и вещи с запрещенной символикой

8 марта пограничники проверили вещи гражданина Украины, когда он выезжал из страны, и обнаружили не принадлежащий ему британский паспорт, который они изъяли. Человеку разрешили продолжить путешествие. Также при проверке документов еще одного гражданина Украины выяснилось, что он находился в Эстонии 38 дней без законных оснований. Ему выдали предписание покинуть страну и запретили въезд сюда на шесть месяцев, ему нужно заплатить штраф 200 евро.

В этот же день при выезде из Эстонии был проверен гражданин Украины, в документах которого было указано, что он находился в стране 10 дней без законных оснований. Ему выдали предписание покинуть Эстонию, также запретили въезд на шесть месяцев и оштрафовали на 200 евро.

9 марта на пограничном пункте Нарва-1 пограничники при досмотре вещей двух граждан Франции, въезжающих в Эстонию, обнаружили предметы с запрещенной символикой. Мужчинам объяснили, что такие предметы недопустимы в Эстонии. Пересекающие границу люди добровольно сдали вещи и продолжили свой путь.

В воскресенье, 10 марта, пограничники при проверке въезжающего в Эстонию гражданина Китая и при досмотре его вещей обнаружили два поддельных водительских удостоверения. Их изъяли, а человеку разрешили продолжить путешествие.

В минувшие выходные на пограничном пункте Нарва-1 в Эстонию не пустили десять граждан Молдовы, пять граждан России, по одному гражданину Украины, Пакистана и Канады. Основанием для задержания послужило то, что они не имели соответствующих документов для въезда в страну, давали неясные показания о цели своего путешествия или в ходе беседы становилось понятно, что люди могут представлять угрозу для общественного порядка или безопасности нашей страны. Иностранцам был запрещен въезд в страну, и они были возвращены в Россию.

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