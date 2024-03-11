Полиция ищет пропавшую в Кохтла-Ярве 14-летнюю девочку

Близкие сообщили, что 8 марта вечером около 21 часа ушла из своего дома в Кохтла-Ярве 14-летняя Александра. Помимо родного города девочка может передвигаться также в Таллинне или Нарве.

Полиция проверила различные адреса как в Кохтла-Ярве, Нарве, так и в Таллинне, но до сих пор местонахождение девочки еще не удалось установить.

Александра худощавого телосложения, ростом примерно 160 см. У нее короткие черные волосы. Уходя из дома, она была одета в широкие черные штаны и белую спортивную кофту с капюшоном.

Полиция просит всех, кто где-то видел описанную девочку или знает, где и с кем она может проводить время, сообщить об этом по номеру Центра тревоги 112.

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