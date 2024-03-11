Внимание, водители! На нескольких перекрестках Таллинна работают регулировщики

Сегодня регулировщики будут дежурить в утренний и вечерний часы пик на перекрёстке Рейди теэ с улицами Йыэ и Ахтри, а вне пикового времени на улицах Кай и Садама, чтобы помочь направить движение в порт. В вечерний час пик регулировщики помогут направлять движение на кольце Виру и перекрёстке Тоомпуйестеэ и улицы Техника.

Продолжат ли регулировщики работать в последующие дни, будет решено, исходя из дорожной обстановки.

Схемы рекомендуемого объезда во время строительства можно найти на сайте строительства трамвайной линии в Старый порт.

Трамвайное движение по новому маршруту планируется начать осенью этого года, окончательно объект будет завершён в начале 2025 года. Проект финансируется Европейским союзом из средств Фонда восстановления и устойчивости NextGenerationEU.

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