Российские дроны-камикадзе атаковали Украину: под Одессой поврежден объект инфраструктуры, в Харькове — жилые дома и гостиница

Над Одесской областью сбили 10 беспилотников, сообщили Силы обороны юга Украины. По информации военных, в Одесском районе поражен объект инфраструктуры и повреждены административные здания. Ударной волной выбило окна в частных домах, обломки дронов разрушили хозяйственные постройки. По предварительным данным, пострадавших нет, пишет „Медуза“.

В Харькове в результате атаки дронов повреждения получили два многоквартирных дома, здание гостиницы, объект инфраструктуры и здание коммунального учреждения, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов. Мэр Харькова Игорь Терехов уточнил, что беспилотник попал по объекту гражданской инфраструктуры в районе плотной жилой застройки, из-за чего сам объект и жилые дома рядом получили повреждения. По данным украинских властей, никто не пострадал.

Как заявили в Минобороны РФ, в ночь на 11 марта силы ПВО сбили четыре украинских беспилотника — два над Орловской областью и два над Брянской. О пострадавших и повреждениях не сообщается.

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