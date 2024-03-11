Парламентские выборы в Португалии: крайне правые резко усилили позиции

Правоцентристы во главе с Луишем Монтенегру восемь лет находились в оппозиции к правящей Социалистической партии. Теперь они получили наибольшее число голосов, а социалисты с осень небольшим отставанием заняли второе место.

При этом крайне правая партия Chega смогла вчетверо увеличить число своих депутатов в парламенте: теперь у нее 48 из 230 депутатов.

Таким образом теоретически правые смогли бы создать коалиционное правительство, однако Монтенегру отвергал возможность сотрудничества с партией Вентуры, обвиняя ее в расизме.

Демократический альянс также говорил, что какое-либо соглашение с Chega может привести к появлению нестабильного правительства.

Несмотря на экономический рост при социалистах, португальцы обеспокоены ростом инфляции, ухудшением качества государственных услуг и жилищным кризисом.

Позиции социалистов подорвал и коррупционный скандал, в результате которого в отставку вынужден был уйти лидер партии Антониу Кошта, также занимавший пост премьер-министра страны.

Правоцентристская партия Луиша Монтенегру восемь лет находилась в оппозиции

Бывшему премьеру не предъявили никаких обвинений, однако глава его администрации был арестован по подозрению в нарушениях при заключении государственных контрактов.

После того, как в начале ноября 2023 года Кошта покинул свою должность, президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза распустил парламент и объявил досрочные выборы.

Коррупционный скандал и отставка Кошты дали дополнительные козыри лидеру Chega Андре Вентуре, который сосредоточил свою кампанию на противостоянии коррупции и иммиграции.

41-летний Вентура учился в семинарии и собирался стать священником, однако в итоге стал известен как футбольный комментатор на национальном телевидении.

В политике он уже добился успехов: на президентских выборах 2021 года он занял третье место.

Нынешний успех партии потенциально позволит ей привести к власти правоцентристское правительство – но за определенную цену.