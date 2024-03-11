Парламентские выборы в Португалии: крайне правые резко усилили позиции
В результате досрочных парламентских выборов в Португалии большинство не смогла получить ни одна из партий. Наибольшую поддержку избиратели оказали правоцентристскому Демократическому альянсу (АД), однако ему недостаточно голосов, чтобы создать правительство самостоятельно. Неожиданностью стал резкий рост поддержки крайне правой партии Chega („Хватит!“) бывшего спортивного комментатора Андре Вентуры, передает Би-би-си.
Правоцентристы во главе с Луишем Монтенегру восемь лет находились в оппозиции к правящей Социалистической партии. Теперь они получили наибольшее число голосов, а социалисты с осень небольшим отставанием заняли второе место.
При этом крайне правая партия Chega смогла вчетверо увеличить число своих депутатов в парламенте: теперь у нее 48 из 230 депутатов.
Таким образом теоретически правые смогли бы создать коалиционное правительство, однако Монтенегру отвергал возможность сотрудничества с партией Вентуры, обвиняя ее в расизме.
Демократический альянс также говорил, что какое-либо соглашение с Chega может привести к появлению нестабильного правительства.
Несмотря на экономический рост при социалистах, португальцы обеспокоены ростом инфляции, ухудшением качества государственных услуг и жилищным кризисом.
Позиции социалистов подорвал и коррупционный скандал, в результате которого в отставку вынужден был уйти лидер партии Антониу Кошта, также занимавший пост премьер-министра страны.
Правоцентристская партия Луиша Монтенегру восемь лет находилась в оппозиции
Бывшему премьеру не предъявили никаких обвинений, однако глава его администрации был арестован по подозрению в нарушениях при заключении государственных контрактов.
После того, как в начале ноября 2023 года Кошта покинул свою должность, президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза распустил парламент и объявил досрочные выборы.
Коррупционный скандал и отставка Кошты дали дополнительные козыри лидеру Chega Андре Вентуре, который сосредоточил свою кампанию на противостоянии коррупции и иммиграции.
41-летний Вентура учился в семинарии и собирался стать священником, однако в итоге стал известен как футбольный комментатор на национальном телевидении.
В политике он уже добился успехов: на президентских выборах 2021 года он занял третье место.
Нынешний успех партии потенциально позволит ей привести к власти правоцентристское правительство – но за определенную цену.
Монтенегру уже заявлял, что не будет добиваться поддержки Chega, однако результаты выборов могут заставить его скорректировать свою позицию.
Партию социалистов сейчас возглавляет Педро Нуну Сантос, бывший министр при Антониу Коште, который в ходе кампании защищал достижения уходящего правительства: за восемь лет правления социалистов в стране снизилась безработица, а экономика по результатам прошлого года выросла на 2,3%.
В общей сложности для голосования на этих выборах зарегистрировались 10,8 миллиона португальцев.
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