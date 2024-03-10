Вернется ли Клаван в сборную после травмы Метса? „Это очень тяжелое эмоциональное решение“

Сборная Эстонии по футболу встретится с Польшей в полуфинале плей-офф отборочного турнира чемпионата Европы 21 марта. Победитель матча встретится с Финляндией или Уэльсом в финале плей-офф. Победитель плей-офф обеспечит себе место на чемпионате Европы по футболу летом.

Однако в воскресенье для эстонской сборной пришли две плохие новости: Метс, играющий во второй немецкой Бундеслига, и Сергей Зенёв, выступающий за „Флору“, получили травмы.

Означает ли это, что Клаван, последний раз игравший за сборную Эстонии два года назад, сможет помочь сборной в игре против Польши?

„Трудно сказать, я пока не могу занять какую-либо позицию“, — сказал Клаван Õhtuleht. „Это очень тяжелое эмоциональное решение. Такая возможность может появиться не скоро у сборной Эстонии и страны. Если мы с тренерами сочтем, что в этом есть необходимость, то я открыт для этого, но это нужно очень серьезно обдумать.

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