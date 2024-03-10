ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (746-й день) | Российские СМИ: отправлен в отставку главком ВМФ России

ВСУ сбили 35 из 39 российских дронов, запущенных по Украине

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ. Силы ПВО сбили 35 дронов типа „Шахед“ в пределах Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской, Черкасской, Одесской, Херсонской, Хмельницкой, Винницкой, Киевской и Житомирской областей.

В сообщении также говорится о четырех зенитных управляемых ракетах С-300, которые российские войска выпустили по Харьковской и Донецкой областям. Об их перехвате Воздушные силы ВСУ не сообщали.

Силы оборона юга Украины сообщили, что один из российских беспилотников попал в здание на промышленном объекте в Одесском районе, а другой повредил линию электропередач в Николаевском районе.

В результате обстрела со стороны Украины в Курской области погибла женщина

Об этом заявил губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, в результате прямого попадания снаряда загорелся жилой дом в селе Кульбаки Глушковского района. Погибла местная жительница, ее муж получил „обширные ожоги“.

В результате обстрела поврежден еще один дом, в селе частично отсутствует свет.

В Курске сработала ПВО, украинский беспилотник упал и загорелся на территории нефтебазы.

В селе Гордеевка Кореневского района повреждена крыша и выбиты окна одного из домов. Всего в этом селе зафиксировано шесть „прилетов“, люди не пострадали, пишет Старовойт.

Украинский Мирноград обстреляли тремя ракетами С-300

Глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин рассказал, что в результате российской атаки ракетами С-300 в городе Мирноград ранены девять человек, в том числе один подросток. Повреждены девять многоэтажек и 27 автомобилей.

Всего за сутки войска РФ обстреливали населенные пункты Донецкой области 16 раз, добавил Филашкин. В нескольких районах области были повреждены частные и многоэтажные дома, а также административные и нежилые здания.

Офис Генпрокурора Украины: в результате удара по Мирнограду пострадали 11 человек.