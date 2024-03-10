ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (746-й день) | Российские СМИ: отправлен в отставку главком ВМФ России
Подводим итоги очередного дня войны.
ВСУ сбили 35 из 39 российских дронов, запущенных по Украине
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ. Силы ПВО сбили 35 дронов типа „Шахед“ в пределах Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской, Черкасской, Одесской, Херсонской, Хмельницкой, Винницкой, Киевской и Житомирской областей.
В сообщении также говорится о четырех зенитных управляемых ракетах С-300, которые российские войска выпустили по Харьковской и Донецкой областям. Об их перехвате Воздушные силы ВСУ не сообщали.
Силы оборона юга Украины сообщили, что один из российских беспилотников попал в здание на промышленном объекте в Одесском районе, а другой повредил линию электропередач в Николаевском районе.
В результате обстрела со стороны Украины в Курской области погибла женщина
Об этом заявил губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, в результате прямого попадания снаряда загорелся жилой дом в селе Кульбаки Глушковского района. Погибла местная жительница, ее муж получил „обширные ожоги“.
В результате обстрела поврежден еще один дом, в селе частично отсутствует свет.
В Курске сработала ПВО, украинский беспилотник упал и загорелся на территории нефтебазы.
В селе Гордеевка Кореневского района повреждена крыша и выбиты окна одного из домов. Всего в этом селе зафиксировано шесть „прилетов“, люди не пострадали, пишет Старовойт.
Украинский Мирноград обстреляли тремя ракетами С-300
Глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин рассказал, что в результате российской атаки ракетами С-300 в городе Мирноград ранены девять человек, в том числе один подросток. Повреждены девять многоэтажек и 27 автомобилей.
Всего за сутки войска РФ обстреливали населенные пункты Донецкой области 16 раз, добавил Филашкин. В нескольких районах области были повреждены частные и многоэтажные дома, а также административные и нежилые здания.
Офис Генпрокурора Украины: в результате удара по Мирнограду пострадали 11 человек.
Украинку Ирину Земляну, облившую свекольным соком посла России в Польше, заочно арестовали в Москве, выяснила „Медиазона“. Басманный районный суд арестовал Земляну 4 марта.
Земляна облила российского посла Сергея Андреева 9 мая 2022 года во время возложения цветов на кладбище советских военных в Варшаве. В России на нее возбудили уголовное дело о нападении на человека, пользующегося международной защитой, в целях провокации войны.
Украинские СМИ сообщают о подрыве автомобиля сотрудника Министерства государственной безопасности самопровозглашенной ДНР
В оккупированном Россией Докучаевске Донецкой области взорвали автомобиль Игоря Циферова (или Цифрова), сообщают УНИАН и „Украина Сейчас“. В опубликованных ими видео виден искореженный автомобиль со следами крови на стороне водителя.
Циферова УНИАН и „Украина Сейчас“ называют коллаборантом, перешедшим на сторону России. Официально о подрыве автомобиля сотрудника МГБ не сообщалось.
Российские СМИ: отправлен в отставку главком ВМФ России Николай Евменов
Российские издания „Известия“ и „Фонтанка“ пишут о том, что отправлен в отставку главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов.
Об отставке Евменова „Фонтанке“ стало известно из собственных источников, которые сообщили изданию, что назначение командующего Северным флотом адмирала Моисеева врио главкома уже доведено до личного состава главкомата.
„Известия“ также ссылаются на свои источники. „Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов отправлен в отставку, его заменит адмирал Александр Моисеев“, — сообщает газета.
Моисеев командовал Северным флотом с 3 мая 2019 года.
Российские власти пока не комментировали эти сообщения, официального подтверждения отставки пока нет.
Британская разведка: ВСУ ускорили строительство оборонительных сооружений
В ежедневном отчете британской разведки утверждается, что Украина почти наверняка ускорила строительство защитных сооружений на нескольких участках фронта, в том числе противотанковых заграждений „зубы дракона“, окопов и траншей, минных полей и укрепленных позиций.
Расширение защитных сооружений с высокой вероятностью ограничит наступательные возможности российской армии и не позволит ей воспользоваться тактическими успехами, полученными в ходе продолжающейся наступательной операции.
Строительство крупных укреплений можно считать признаком затяжного характера конфликта, оно означает, что любые попытки прорвать оборону противника с высокой вероятностью будут сопряжены с крупными потерями, считают разведчики.
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