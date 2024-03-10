ФОТО и ВИДЕО | ЧЭ по футболу: „Флора“ потеряла очки в матче с „Калевом“, а „Пайде“ отделался легким испугом

Первый тайм закончился со счетом 1:0. На 13-й минуте матча отличился полузащитник „Калева“ Марек Кальюмяэ. Однако на 51-й минуте Роберт Веэринг сравнял счет, а через шесть минут Даниил Кураксин сделал счет 2:1 в пользу „Флоры“.

На 71-й минуте „Флора“ осталась вдесятером, так как за грубый фол прямую красную карточку получил дебютант Тристан Пайо. „Калев“ воспользовался численным преимуществом, и ветеран Атс Пурье забил гол на 78-й минуте.

После двух туров у „Флоры“ и „Калева“ четыре и два очка соответственно, они занимают четвертое и шестое места. На следующей неделе „Калев“ сыграет с „Левадией“, а „Флора“ с „Пайде“.

Футболисты „Пайде“ отделались легким испугом

После первого тайма „Пайде“ выигрывал в счете 2:0 благодаря голам Роби Саарма и Абдулы Юсифа, а в начале второго тайма хозяева были близки к тому, чтобы забить третий мяч, но Саарма не смог реализовать пенальти.

На 65-й минуте Александр Альтеберг забил первый гол „Нымме Юнайтед“ в Премиум-лиге и сократил отставание в счете до минимума. Однако гостям не удалось добиться большего, и победную точку в матче на 92-й минуте поставил Саарма.

Турнирная таблица:

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