В субботу в результате ДТП погиб таксист – в его машину врезался нетрезвый водитель внедорожника Cил обороны Финляндии(24)
По предварительным данным, в Тампере на большой скорости в такси врезался служебный автомобиль, взятый без разрешения сотрудником Сил обороны Финляндии, пишет Yle.
Служащий Сил обороны подозревается в причинении смерти водителю такси в результате столкновения, произошедшего в субботу утром в Тампере.
По данным полиции, такси стояло на светофоре, когда в него врезался внедорожник Сил обороны, взятый утром без разрешения служащим Бронетанковой бригады. Водитель такси погиб на месте.
Инспектор полиции Томми Ювонен говорит, что скорость внедорожника была высокой. Более точная информация о скорости на момент столкновения выяснится по мере следствия.
Полиция подозревает водителя врезавшегося в такси автомобиля, среди прочего, в непредумышленном убийстве, вождении в нетрезвом виде при отягчающих обстоятельствах и преступлении с огнестрельным оружием.
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