Поправка к закону повысит ставку выплачиваемых чиновникам премий

Действующий Закон о государственной службе, вступивший в силу в 2013 году, предусматривает, что в ведомствах есть служащие двух типов: одни работают по Закону о государственной службе, другие – на основании Закона о трудовом договоре.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, направленному Министерство финансов на согласование, это создает проблемы, поскольку с чиновниками и работниками одного и того же государственного учреждения обращаются по-разному. Министерство хочет изменить закон, чтобы правила были одинаковыми для всех.

Поправка также касается зарплат чиновников. Программа действий правительства на 2023–2027 годы предусматривает, что к 2027 году минимальная зарплата в государственном секторе должна составлять 60% от медианной зарплаты.

Премии могут достичь 30% от основной зарплаты

Сейчас в отношении переменной части заработной платы действуют ограничения: в течение одного года за выполнение дополнительных задач или в качестве премии разрешается выплатить сумму, не превышающую одной пятой годового базового оклада. Законопроект предусматривает повышение этой суммы до 30%.

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