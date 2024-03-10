ПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ | Зима недаром злится? Март начался с тепла и солнца, но к выходным погода изменится

Агентство окружающей среды сообщает, что в воскресенье (10.03) в непосредственной близости от системы высокого давления будет без осадков и ясно. Ветер северо-восточный, на островах - восточный, на материке - легкий, на побережье - умеренный. Температура воздуха ночью -3...-9°C, днем -1...+4°C.

В понедельник (11.03) под зоной высокого давления будет тонкий слой высоких облаков, но день пройдет без осадков. Ветер северо-восточный и восточный, легкий во внутренних регионах, умеренный на северном побережье, более сильный на Сааремаа из-за системы низкого давления, идущей из Центральной Европы. Температура ночью -3...-8°C, днем от 0°C на открытом ветрам побережье и до +3...+6°C на материке.

Во вторник (12.03) Скандинавию и Финляндию охватит область высокого давления, а из Центральной Европы придет область низкого давления. На границе двух областей будет дуть относительно сильный восточный и северо-восточный ветер. Ветер будет разгонять облака, небо будет ясным, осадков не ожидается. Температура воздуха ночью -3...-8°C, днем от 0°C на открытом ветрам побережье и до +4...+8°C на материке.

В среду (13.03) противостояние областей давления уменьшится, ветер ослабнет. Погода будет сухой. Температура воздуха ночью -2...-7°C, днем от 0°C на побережье до +5...+8°C на материке.

В четверг (14.03) ночь будет спокойной и без осадков из-за влияния зоны высокого давления. Днем к нам переместится область низкого давления, которая принесет с собой осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Согласно данным на сегодняшний день, осадки будут кратковременными. Температура воздуха ночью составит 0...-5°C, днем от 0°C на побережье до +2...+6°C на материке.

В пятницу (15.03) на стыке областей низкого и высокого давления местами пройдут осадки в виде снега и мокрого снега, усилится северный и северо-восточный ветер. Температура воздуха ночью 0...-4°C, днем -1...+4°C.

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