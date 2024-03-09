ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (745-й день) | Валерий Залужный и бывший глава Генштаба ВСУ уволены с военной службы
Подводим итоги очередного дня войны.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
В минувшие сутки произошло 63 боевых столкновения. Войска РФ нанесли восемь ракетных и 107 авиационных ударов, совершили 113 обстрелов из систем залпового огня.
Авиационным ударам подверглись населенные пункты Сопич, Сидоровка и Волфино Сумской области; Волчанск, Синьковка, Табаевка и Берестовое Харьковской области; Белогоровка и Макеевка Луганской области; Дружба, Новоалександровка, Прогресс, Новобахмутовка, Бердичи, Новоселовка, Новопокровское, Очеретино, Желанное, Владимировка Донецкой области; Верхняя Терса в Запорожской области и город Херсон.
Под артиллерийским огнем оказались более 140 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.
Вооруженные силы Украины отбили три атаки на купянском направлении (возле населенных пунктов Синьковка и Кисловка Харьковской области), пять атак на лиманском (возле Терны и Спорное Донецкой области), девять атак на бахмутском направлении (возле Андреевки и Клещеевки), 15 атак на авдеевском направлении (возле населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское и Невельское), 22 атаки на новопавловском (в районах Победы, Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области) и восемь атаки на ореховском направлении (в районах Работино и западнее Вербового Запорожской области).
Силы обороны Украины продолжают удерживать позиции на херсонском направлении.
За прошедшие сутки авиация ВСУ нанесла удары по 10 районам сосредоточения войск РФ. Ракетные войска ВСУ поразили один район сосредоточения вооружения и военной техники, один пункт управления и один склад боеприпасов ВС РФ.
Минобороны РФ сообщило, что силы ПВО сбили 47 беспилотников в четырех российских регионах в ночь на 9 марта. Как сообщает министерство, российские военные сбили украинские беспилотники над территориями Белгородской (один дрон), Курской (два беспилотника), Волгоградской (три дрона) и Ростовской (41 беспилотник) областей, пишет Meduza.
Воздушные силы Украины сообщили, что в ночь на 9 марта российские войска атаковали Украину 15 беспилотниками, запущенными из Крыма и Краснодарского края. В результате боевой работы противовоздушной обороной уничтожены 12 „Шахедов“ в пределах Днепропетровской, Донецкой и Полтавской областей.
Глава МИД Британии против отправки западных войск в Украину, пишет BBC.
Министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон в интервью немецкой газете Sueddeutsche Zeitung заявил, что выступает против отправки западных войск в Украину, даже для проведения тренировочных миссий. По его словам, обучение лучше всего проводить за границей, поскольку иностранные военные на территории Украины станут мишенью для России. Британия уже подготовила на своей территории 60 тысяч украинских солдат, сказал Кэмерон.
В Украине сформируют отряды из заключённых, заявил министр юстиции Денис Малюська в эфире телемарафона.
По его словам, на следующей неделе в Верховной Раде зарегистрируют законопроект о разрешении мобилизации осужденных и заключенных, пишет strana.ua. “Я думаю, что на следующей неделе законопроект будет зарегистрирован, а на ближайшем заседании Рады он будет голосоваться в первом чтении и во втором тоже. Я ожидаю, что это будет весной, не позже“, - сказал министр.
Он добавил, что есть тысячи заключенных и осужденных, готовых стать военнослужащими и полноправными членами Сил обороны.“Военные попросили, чтобы мы исключили из-под возможной мобилизации тех, кто нарушал военную дисциплину и совершал преступления во время исполнения воинского долга. Так же они не хотят видеть тех, кто совершал преступления против государства. Поэтому такие категории наверняка под мобилизацию не попадут“, - пояснил Малюська.
Бывший главком Вооруженных сил Украины генерал Валерий Залужный и бывший глава Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Сергей Шаптала уволены с военной службы по состоянию здоровья, утверждает „Украинская правда“ со ссылкой на источники в министерстве обороны.
По данным издания, Залужный и Шаптала уволены по заключению военно-врачебной комиссии, признавшей, что они непригодны к военной службе. Генералов сняли с воинского учета.
Украинское издание „Зеркало недели“ первым сообщило, что, по данным источников, бывший главком ВСУ Валерий Залужный был признан военно-врачебной комиссией непригодным к военной службе.
По данным источников „Зеркала недели“, в феврале Залужный написал рапорт об увольнении с военной службы. Издание отметило, что какую-либо значимую военную должность, адекватную уровню подготовки и опыта Залужного, министр обороны Рустем Умеров не предложил, как не предложил ее ранее и президент Владимир Зеленский. „В этих условиях генерал Залужный принял решение уволиться с военной службы, чтобы иметь возможность и право заняться другим делом“, — пишет издание. Подписал ли Умеров рапорт Залужного, неизвестно.
7 марта МИД Украины сообщил, что кандидатуру Валерия Залужного согласовали на пост посла Украины в Великобритании.
Республиканцы предложили предоставлять Украине невоенную помощь в виде кредитов. Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон и председатели нескольких комитетов разрабатывают свой вариант пакета помощи для Украины. Подробнее об этом читайте ЗДЕСЬ.
CNN: США в 2022 году опасались ядерного удара РФ в Украине
В конце 2022 года администрация США начала "тщательную подготовку" к тому, что Россия может нанести ядерный удар по Украине, пишет Deutsche Welle со ссылкой на CNN.
Опасения Вашингтона были не гипотетическими, а основывались на "совокупности событий", анализе и полученных разведданных, утверждают два высокопоставленных источника в администрации президента США. "Мы должны были планировать так, чтобы оказаться в наилучшем положении на случай, если это уже немыслимое событие действительно произойдет", - рассказал один из собеседников CNN.
C конца лета и в течение осени 2022 года Совет национальной безопасности США провел несколько заседаний, на которых обсуждались планы на случай применения Россией тактических ядерных вооружений. В тот период Вооруженные силы Украины развивали успешное наступление под Херсоном.
Эрдоган предложил провести в Турции мирный саммит с участием России. Зеленский заявил, что представителей РФ можно позвать после разработки мирного плана. Украина продвигает собственную „формулу мира“, которую в сентябре 2022 года предложил президент страны Владимир Зеленский. Она включает в себя несколько пунктов — в частности, обеспечение безопасности страны, восстановление ее территориальной целостности, вывод российских войск, а также наказание России за вторжение. Подробнее об этом читайте ЗДЕСЬ.
Минобороны РФ утверждает, что уничтожило украинский ракетный комплекс С-300. Но на кадрах видео с последствиями, возможно, показана система Patriot, пишет Meduza.
Министерство обороны РФ сообщило в ходе брифинга 9 марта, что российскими войсками „уничтожен зенитный ракетный комплекс С-300 в районе населенного пункта Покровск“ в Донецкой области. Российская сторона опубликовала видео, на котором, как утверждается, показаны кадры уничтожения пусковой установки С-300. При этом, как показал анализ видеозаписей, на кадрах с последствиями удара видно кабину как минимум одного грузовика MAN. Такие грузовики входили в состав батареи зенитного ракетного комплекса Patriot, которую Украине передала Германия.
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