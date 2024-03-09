ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (745-й день) | Валерий Залужный и бывший глава Генштаба ВСУ уволены с военной службы

Воздушные силы Украины сообщили, что в ночь на 9 марта российские войска атаковали Украину 15 беспилотниками , запущенными из Крыма и Краснодарского края. В результате боевой работы противовоздушной обороной уничтожены 12 „Шахедов“ в пределах Днепропетровской, Донецкой и Полтавской областей.

Минобороны РФ сообщило, что силы ПВО сбили 47 беспилотников в четырех российских регионах в ночь на 9 марта. Как сообщает министерство, российские военные сбили украинские беспилотники над территориями Белгородской (один дрон), Курской (два беспилотника), Волгоградской (три дрона) и Ростовской (41 беспилотник) областей, пишет Meduza .

За прошедшие сутки авиация ВСУ нанесла удары по 10 районам сосредоточения войск РФ. Ракетные войска ВСУ поразили один район сосредоточения вооружения и военной техники, один пункт управления и один склад боеприпасов ВС РФ.

Вооруженные силы Украины отбили три атаки на купянском направлении (возле населенных пунктов Синьковка и Кисловка Харьковской области), пять атак на лиманском (возле Терны и Спорное Донецкой области), девять атак на бахмутском направлении (возле Андреевки и Клещеевки), 15 атак на авдеевском направлении (возле населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское и Невельское), 22 атаки на новопавловском (в районах Победы, Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области) и восемь атаки на ореховском направлении (в районах Работино и западнее Вербового Запорожской области).

Авиационным ударам подверглись населенные пункты Сопич, Сидоровка и Волфино Сумской области; Волчанск, Синьковка, Табаевка и Берестовое Харьковской области; Белогоровка и Макеевка Луганской области; Дружба, Новоалександровка, Прогресс, Новобахмутовка, Бердичи, Новоселовка, Новопокровское, Очеретино, Желанное, Владимировка Донецкой области; Верхняя Терса в Запорожской области и город Херсон.

В минувшие сутки произошло 63 боевых столкновения. Войска РФ нанесли восемь ракетных и 107 авиационных ударов, совершили 113 обстрелов из систем залпового огня.

Глава МИД Британии против отправки западных войск в Украину, пишет BBC.

Министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон в интервью немецкой газете Sueddeutsche Zeitung заявил, что выступает против отправки западных войск в Украину, даже для проведения тренировочных миссий. По его словам, обучение лучше всего проводить за границей, поскольку иностранные военные на территории Украины станут мишенью для России. Британия уже подготовила на своей территории 60 тысяч украинских солдат, сказал Кэмерон.

В Украине сформируют отряды из заключённых, заявил министр юстиции Денис Малюська в эфире телемарафона.

По его словам, на следующей неделе в Верховной Раде зарегистрируют законопроект о разрешении мобилизации осужденных и заключенных, пишет strana.ua. “Я думаю, что на следующей неделе законопроект будет зарегистрирован, а на ближайшем заседании Рады он будет голосоваться в первом чтении и во втором тоже. Я ожидаю, что это будет весной, не позже“, - сказал министр.

Он добавил, что есть тысячи заключенных и осужденных, готовых стать военнослужащими и полноправными членами Сил обороны.“Военные попросили, чтобы мы исключили из-под возможной мобилизации тех, кто нарушал военную дисциплину и совершал преступления во время исполнения воинского долга. Так же они не хотят видеть тех, кто совершал преступления против государства. Поэтому такие категории наверняка под мобилизацию не попадут“, - пояснил Малюська.

Бывший главком Вооруженных сил Украины генерал Валерий Залужный и бывший глава Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Сергей Шаптала уволены с военной службы по состоянию здоровья, утверждает „Украинская правда“ со ссылкой на источники в министерстве обороны.

По данным издания, Залужный и Шаптала уволены по заключению военно-врачебной комиссии, признавшей, что они непригодны к военной службе. Генералов сняли с воинского учета.