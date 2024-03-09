До 15 марта в Таллинне можно подать заявление на зачисление ребенка в первый класс
С 1 по 15 марта таллиннские родители могут подать заявление на назначение школы по месту жительства детям, которые 1 сентября 2024 года пойдут в первый класс муниципальной школы. За неделю поступило почти 2650 заявлений, что составляет две трети от ожидаемого числа.
Начиная с 1 марта, подать заявление о назначении ребёнку школы по месту жительства могут родители, которые, по данным регистра народонаселения, проживают в Таллинне. Заявление можно подать в среде eKool. Заявления родителей важно при назначении школы, поскольку только так таллиннский департамент образования может получить необходимую информацию о том, в какой школе учатся братья-сёстры ребёнка, а также узнать о предпочтениях семьи в выборе школы.
«Поскольку в следующем году грядёт большое изменение – начало перехода на эстонский язык обучения, подача заявления особенно важна, так как родители могут выбрать для ребёнка либо ближайшую школу с эстонским языком обучения, либо переходящую на эстонский язык школу по месту жительства», - пояснил вице-мэр Андрей Канте, добавив, что на сегодняшний день обеими возможностями люди пользуются пропорционально количеству школ, и обстановка не отличается от обычной. «Однако заявление – единственная возможность для семьи сообщить о предпочтениях в выборе школы», - сказал Канте.
Согласно закону об основной школе и гимназии, а также действующему в Таллинне порядку, при назначении школы прежде всего принимается во внимание близость школы к месту жительства и обучение братьев и сестёр в той же школе. По возможности учитываются также предпочтения родителей. Если желающих попасть в какую-то школу окажется больше, чем имеющихся в ней мест, в расчёт также принимается время регистрации данных о месте жительства. Посещение подготовительных занятий в школе не является основанием для получения места в этой школе.
Детей, достигших школьного возраста, в Таллинне в этом году около 4600, из них 405 получили место в школах с общегородским набором. Их родители не обязаны подавать заявление, однако они должны сообщить Таллиннскому департаменту образования о том, что ребёнку не требуется место в муниципальной школе. Если родитель не подаст заявление или не пришлёт извещение об отказе от места в школе, ребёнку назначается ближайшая к месту жительства школа в соответствии с адресом в регистре народонаселения
Таллиннская Тынисмяэская реальная школа, которая ранее принимала учащихся по общегородскому набору, станет школой по месту жительства, за исключением одного класса с общегородским набором. Кроме того, в предстоящем учебном году не откроется новый первый класс в Таллиннской лиллекюлаской гимназии, расположенной в здании на улице Ряэгу.
Родитель, подавший заявление через eKool, не позднее 20 мая получит извещение по электронной почте. До 10 июня родитель должен известить школу, будет ли ребёнок в ней учиться. Неподтверждённые места остаются свободными, и с 11 июня школа может укомплектовать их согласно установленному в ней порядку и условиям приёма.
В среде eKool можно подавать заявления круглосуточно. В случае необходимости заявления принимает также Таллиннский департамент образования (бульвар Эстония, 5а, Таллинн) по понедельникам с 9:00 до 17:45, по вторникам, средам и четвергам с 9:00 до 16:45 и по пятницам с 9:00 до 15:45.