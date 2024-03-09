До 15 марта в Таллинне можно подать заявление на зачисление ребенка в первый класс

Начиная с 1 марта, подать заявление о назначении ребёнку школы по месту жительства могут родители, которые, по данным регистра народонаселения, проживают в Таллинне. Заявление можно подать в среде eKool. Заявления родителей важно при назначении школы, поскольку только так таллиннский департамент образования может получить необходимую информацию о том, в какой школе учатся братья-сёстры ребёнка, а также узнать о предпочтениях семьи в выборе школы.

«Поскольку в следующем году грядёт большое изменение – начало перехода на эстонский язык обучения, подача заявления особенно важна, так как родители могут выбрать для ребёнка либо ближайшую школу с эстонским языком обучения, либо переходящую на эстонский язык школу по месту жительства», - пояснил вице-мэр Андрей Канте, добавив, что на сегодняшний день обеими возможностями люди пользуются пропорционально количеству школ, и обстановка не отличается от обычной. «Однако заявление – единственная возможность для семьи сообщить о предпочтениях в выборе школы», - сказал Канте.

Согласно закону об основной школе и гимназии, а также действующему в Таллинне порядку, при назначении школы прежде всего принимается во внимание близость школы к месту жительства и обучение братьев и сестёр в той же школе. По возможности учитываются также предпочтения родителей. Если желающих попасть в какую-то школу окажется больше, чем имеющихся в ней мест, в расчёт также принимается время регистрации данных о месте жительства. Посещение подготовительных занятий в школе не является основанием для получения места в этой школе.