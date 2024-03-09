ФОТО | ЧЭ по футболу: „Левадия“ и „Нымме Калью“ снова одержали крупные победы, а „Таммека“ обыграла „Вапрус“

Клуб „Курессааре“, проигравший „Нымме Калью“ со счетом 0:6 в первом туре, надеялся реабилитироваться в субботу. Однако команда с Сааремаа, потерявшая нескольких игроков в линии защиты, пропустила первый гол от Жуана Педро уже на второй минуте. Спустя 15 минут Михкель Айнсалу удвоил преимущество гостей.

Если в первом тайме „Левадия“ забила всего два гола, то во втором - четыре. Ахмад Геро забил на 49-й, Фелипе Фелисио - на 57-й. Марк Оливер Рооснупп - на 67-й, а Франк Лийвак - на 74-й минуте. „Мы быстро забили гол, а затем начали прессинговать, и все пошло своим чередом“, — сказал Айнсалу в интервью Soccernet после победы со счетом 6:0.

Второе крупное поражение „Транса“ и первая победа „Таммеки“

Уступив в первом матче „Левадии“ со счетом 0:6, нарвский „Транс“ отправился в гости к „Нымме Калью“. Хозяева открыли счет на 13-й минуте. Отличился Данил Мащенко. На 44-й минуте канадский нападающий „Калью“ Промисе Давид обыграл двух игроков и вколотил мяч в верхний угол.

Победную точку в матче на 52-й минуте поставил Алекс Маттиас Тамм, реализовав пенальти.

Тартуская „Таммека“, сыгравшая вничью с таллиннским „Калевом“ в первом туре, в субботу одержала победу. Хозяева забили единственный гол в матче на шестой минуте, когда защитник „Вапруса“ Уку Кырре сфолил своей штрафной и получил красную карточку, а Ахмед Башер реализовал пенальти.

Оставшиеся матчи второго тура состоятся в воскресенье, когда „Пайде“ примет „Нымме Юнайтед“, а „Флора“ - „Калев“.

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