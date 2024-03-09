Министерство обороны хочет расширить возможности участия в государственной обороне

„Самое большое богатство нашей государственной обороны – это люди. Мы удвоили наземную оборону и увеличили численность состава военного времени. Все это было необходимо для укрепления обороноспособности Эстонии. Теперь мы ищем новые пути, чтобы люди могли вносить более широкий вклад в выполнение задач, стоящих перед Силами обороны“, – сказал министр обороны Ханно Певкур.

Одним из вариантов может стать добровольная служба в резерве. Кроме того, для резервистов открыты учебные программы Академии Сил обороны и изменена организация выплаты пенсии в части действительной службы.

„Таким образом, мы предлагаем разрешить выплату пенсий во время прохождения действительной службы, если военнослужащий получил право на пенсию. Это помогло бы людям с многолетним опытом службы в Силах обороны дольше оставаться на государственной службе, поскольку их знания бесценны“, – пояснил Певкур. Стоит отметить, что значительная часть тех, кто ушел в отставку с действительной службы, уже сегодня продолжают работать в Министерстве обороны, но по закону вынуждены покинуть вооруженные силы и вернуться в качестве чиновника или работника. Однако это неразумно, поскольку Силы обороны больше нуждаются в их вкладе в качестве действующих военнослужащих.