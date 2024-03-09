Министерство обороны хочет расширить возможности участия в государственной обороне(13)
Министр обороны Ханно Певкур подписал проект закона о внесении поправок в Закон о службе в Силах обороны, направленный на расширение возможностей участия в государственной обороне.
„Самое большое богатство нашей государственной обороны – это люди. Мы удвоили наземную оборону и увеличили численность состава военного времени. Все это было необходимо для укрепления обороноспособности Эстонии. Теперь мы ищем новые пути, чтобы люди могли вносить более широкий вклад в выполнение задач, стоящих перед Силами обороны“, – сказал министр обороны Ханно Певкур.
Одним из вариантов может стать добровольная служба в резерве. Кроме того, для резервистов открыты учебные программы Академии Сил обороны и изменена организация выплаты пенсии в части действительной службы.
„Таким образом, мы предлагаем разрешить выплату пенсий во время прохождения действительной службы, если военнослужащий получил право на пенсию. Это помогло бы людям с многолетним опытом службы в Силах обороны дольше оставаться на государственной службе, поскольку их знания бесценны“, – пояснил Певкур. Стоит отметить, что значительная часть тех, кто ушел в отставку с действительной службы, уже сегодня продолжают работать в Министерстве обороны, но по закону вынуждены покинуть вооруженные силы и вернуться в качестве чиновника или работника. Однако это неразумно, поскольку Силы обороны больше нуждаются в их вкладе в качестве действующих военнослужащих.
С другой стороны, добровольная служба в резерве позволит резервистам участвовать в выполнении задач, стоящих перед Силами обороны. Например, в миссиях, в подразделениях постоянной готовности, а также при обучении военнослужащих срочной службы. Кроме того, мы хотим дать призывникам возможность на протяжении срочной службы участвовать в выполнении задач, стоящих перед Силами обороны. „В частности, это касается военно-морского флота, где обучение проходит на военных кораблях, которые входят в состав подразделений быстрого реагирования в соответствии с новыми оборонными планами НАТО, поэтому обучение военнослужащих срочной службы в настоящее время не может быть завершено в море. Поправка к закону создала бы такую возможность“, – пояснила генеральный директор Агентства оборонных ресурсов Ану Раннавески.
В качестве важной меры по расширению возможностей обучения и привлечения резервистов предлагается открыть учебные программы Академии Сил обороны для лиц, находящихся в резерве. „С открытием возможностей обучения в академии резервист сможет дойти до звания майора. Сейчас такой возможности у офицеров запаса, к сожалению, нет“, – сказала Раннавески. Одновременно эта мера призвана поддержать тех, кто находится в резерве, и призывать их на действительную службу в случае их желания и заинтересованности.