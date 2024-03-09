Путин и пустота. Илья Шаблинский — о встрече президента России с молодежью

Но нынешней власти в Кремле снова потребовался сбор лояльных ей молодых активистов со всего света. Тех, кто демонстрирует восхищение вождем. Тех, кто по разным причинам оказался готов восхищаться и „величием“ российской армии, несущей потери, зато два года подряд методично уничтожающей украинские города вместе с их не успевшими сбежать жителями.

Этот сорт активистов заставляет меня вспомнить совсем другую эпоху — молодых китайских бойцов идеологического фронта. Им, помнится, сборник цитат Мао Цзедуна заменял определенную часть мозга. Оказывается, этот опыт воспроизводим. Причем сравнение получается даже не в пользу участников „фестиваля“.

Считаете, перебор? А послушайте-ка участницу форума, которая недавно, по ее словам, посетила разрушенный и сожженный Мариуполь. Она там сняла некий фильм и теперь интересуется у диктатора: а какие фильмы сформировали его как человека? Именно „как человека большой души, ценящего людей“. Диктатор, кстати, так ничего и не смог вспомнить. Ну да и черт с ним, а вот как оценить суть участницы с ее вопросом? Инфантилизм? Или все же идиотизм?

Или вот еще: одна чудесная молодая лекторша общества „Знание“ благодарила диктатора за то, что он „устроил праздник не только России, но и всему миру“. Ну, можно ли было сказать лучше?

Одним словом, в ходе встречи с молодежью Путин получал в основном цветистые благодарности и благодушно высказывался по разным вопросам бытия. Не знаю, по какому разряду мероприятие проходило у его политтехнологов — возможно, как предвыборное общение с молодежью. Предполагалась, вероятно, особая задушевная интонация и даже раскованность. Но суть, на мой взгляд, оказалась в другом. Именно в этот раз — отчетливее, чем раньше — стало очевидно: идейное содержание того, что Путин предлагает своей пастве, того, чем торгует его пропаганда, — стремится к нулю. В реальности остается упоение голым насилием, которое, по сути, каждому предоставляется оправдать по-своему.