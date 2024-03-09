Путин и пустота. Илья Шаблинский — о встрече президента России с молодежью(36)
6 марта российский диктатор принял участие в закрытии довольно странного мероприятия под названием „Всемирный фестиваль молодежи“. Может, кто-то помнит подобные сборы молодых „левых“ и прокоммунистических активистов в годы существования Советского Союза? В ту пору они именовались „международные фестивали молодежи и студентов“: эти многодневные посиделки, „молодежные форумы“, допускавшие тихие межнациональные оргии, о которых потом слагались легенды, призваны были как-то компенсировать закрытость страны. Из нее тогда нельзя было вот так запросто, без выездных виз, отправиться в путешествие по миру. Сейчас границы РФ пока открыты, а всемирная Сеть сделала доступным общение с человеком в любой точке планеты. Так что, те самые „молодежные форумы“ — безнадежно устаревший жанр, пишет Spektr.
Но нынешней власти в Кремле снова потребовался сбор лояльных ей молодых активистов со всего света. Тех, кто демонстрирует восхищение вождем. Тех, кто по разным причинам оказался готов восхищаться и „величием“ российской армии, несущей потери, зато два года подряд методично уничтожающей украинские города вместе с их не успевшими сбежать жителями.
Этот сорт активистов заставляет меня вспомнить совсем другую эпоху — молодых китайских бойцов идеологического фронта. Им, помнится, сборник цитат Мао Цзедуна заменял определенную часть мозга. Оказывается, этот опыт воспроизводим. Причем сравнение получается даже не в пользу участников „фестиваля“.
Считаете, перебор? А послушайте-ка участницу форума, которая недавно, по ее словам, посетила разрушенный и сожженный Мариуполь. Она там сняла некий фильм и теперь интересуется у диктатора: а какие фильмы сформировали его как человека? Именно „как человека большой души, ценящего людей“. Диктатор, кстати, так ничего и не смог вспомнить. Ну да и черт с ним, а вот как оценить суть участницы с ее вопросом? Инфантилизм? Или все же идиотизм?
Или вот еще: одна чудесная молодая лекторша общества „Знание“ благодарила диктатора за то, что он „устроил праздник не только России, но и всему миру“. Ну, можно ли было сказать лучше?
Одним словом, в ходе встречи с молодежью Путин получал в основном цветистые благодарности и благодушно высказывался по разным вопросам бытия. Не знаю, по какому разряду мероприятие проходило у его политтехнологов — возможно, как предвыборное общение с молодежью. Предполагалась, вероятно, особая задушевная интонация и даже раскованность. Но суть, на мой взгляд, оказалась в другом. Именно в этот раз — отчетливее, чем раньше — стало очевидно: идейное содержание того, что Путин предлагает своей пастве, того, чем торгует его пропаганда, — стремится к нулю. В реальности остается упоение голым насилием, которое, по сути, каждому предоставляется оправдать по-своему.
Защита „традиционных ценностей“? Это то, о чем, на самом деле, никто (кроме московских пропагандистов) и нигде в мире уже давно не спорит. Тем более, не убивает. В частности, потому что представления о них могут быть очень разными. И вот — кажется, впервые — диктатор, вновь упомянув указанные ценности, благодушно признал, что „мы не очень отдаем себе отчет, в том, что это такое“.
На самом деле, ему это и не нужно. Данную пустоту в нужный момент заполняют пропагандисты, вспоминающие либо о „движении ЛГБТ“, либо о „пресловутой толерантности“, либо еще о чем-то безусловно враждебном.
Диктатор вяло и столь же благодушно поговорил об идущей войне — сообщив молодежи, что „тут у нас рядом с нашими соседями конфликт“. Даже не стал вдаваться в детали — почему война, да какие у нее цели. На самом деле, потому что теперь этих самых четких целей нет. После провала первоначального плана мясорубка работает автоматически. Цели определятся сами — в зависимости от того, что и когда удастся захватить.
Впрочем, перед юной аудиторией диктатор упомянул о такой цели, как грядущее «воссоединение украинского и русского народов». Еще оговорился, на всякий случай, что речь идет о духовном воссоединении.
Понятно, что эти слова — безусловная фальшь и лицемерие. Больше правды было в других словах Путина, когда он вспомнил вторжение США в Ирак: «они выпустили джинна из бутылки!». То есть если им можно, то почему нельзя мне? Эти слова говорят о его мотивации куда больше.
Но о свойствах ума Путина говорит и другое: он так и не воспринял того, что два президента США из двух разных партий, два очень разных человека — Барак Обама и Дональд Трамп — признали вторжение в Ирак ошибкой, нарушением международного права, а расходы на ту войну — абсолютно неприемлемыми и необоснованными.
Этого российский диктатор уже не уловил. Он слышит именно то, что хочет услышать. Вот и на сей раз, в этой аудитории он с удовольствием внимал своему молодому собеседнику, которому оказалось важно, что «российская армия показывает всему миру величие России». И точка.
Показывает, конечно. Все уже видят.
А вот зампреду Совбеза РФ Медведеву, выступавшему перед этой же аудиторией накануне, совершенно очевидно, что Украина должна перестать существовать. Что «Украина — это Россия». Есть ощущение, что его задача — выражать потаенные мысли Путина. Вполне возможно.
Вообще кажется, что неясность целей этой бойни для агрессора полезны. Поскольку всякий полезный идиот или окостеневший фанатик, не нуждающийся, по большому счету ни в какой пропаганде, может заполнить эту пустоту тем, что ему ближе, тем, что жаждет его душа. Для некоторых полезных идиотов данная война — это «борьба с нацизмом» или «стремление к многополярному миру». Ага. Но помните, как эту же цель выразил один злобноватый, но честный активист после встречи с Путиным: «все будет, как мы любим, всех убьем, всех ограбим!»
Тоже ведь все точно: ни убавить, ни прибавить.
О конфронтации с коллективным Западом диктатор тоже что-то сказал. И снова оставил обширное пространство для раздумий потребителя. Участнику встречи из Уганды Путин бодро объяснил, что благополучие США основано на эксплуатации народов Африки. Помнится, эту версию я слышал еще лет 40 назад на лекции по „политэкономии социализма“. А спустя некоторое время после разговора с парнем из Уганды, Путин уже другому собеседнику сообщил о том, что США создали у себя условия, в максимальной степени благоприятствующие научно-техническим разработкам, технологиям искусственного интеллекта.
Показал осведомленность.
Но забудем на некоторое время все эти геополитические аргументы. Вспомним о главных внутренних силах, двигающих нынешним российским диктатором. Вот они: самолюбование, самодовольство и самое пошлое тщеславие.
И во время этого общения с молодыми адептами эти главные факторы были, как никогда, налицо. Тут и готовность показать свою безграничную власть: на вопрос о том, пользуется ли он интернет-услугами „Сбера“, диктатор с теплой улыбкой уточняет — зачем ему „Сбер“, если он может в любой момент вызвать президента „Сбера“? Тут и стремление продемонстрировать обширность исторических знаний. Недавно он американскому журналисту рассказывал историю происхождения Украины, а в этот раз переметнулся мыслью в Европу: оказывается, и при образовании государства Бельгия значительную роль сыграла Россия.
Вероятно, на молодежь это произвело впечатление.
Кстати говоря, роль Российской Империи в создании Бельгии была сугубо пассивной. Судя по всему, Путину рассказали, что первым королем Бельгии был представитель Саксен-Кобургской династии, который находился в родстве с российским императорским домом и длительное время состоял на службе в русской армии. Это президенту и запомнилось.
Самодовольство, которое источает Путин, делящийся своими познаниями, — это самодовольство дилетанта. Но дилетанта, привыкшего находится вне критики и реальной полемики.
Итак, война идет своим чередом, пожирая ежедневно сотни и тысячи жертв. Ситуация в мире и в Европе постепенно накаляется: такое впечатление, что европейские лидеры постепенно, очень постепенно постигают то, с каким злом они имеют дело.
Российская же президентская администрация занимается своим делом — мастрячит пропагандистские мероприятия и информационные поводы для тусклых речей диктатора. Они становятся все более пустыми и оставляющими место лишь для одного — неприкрытой апологии насилия: мы делаем это, потому что хотим. Вот и все.
У диктатора сейчас хорошее настроение. Самый момент для встречи доброго дедушки с молодежью.
И правда, у дедушки все неплохо. В частности, на фронте. Конечно, там тысячи убитых и искалеченных, зато взяты еще несколько деревень. А главное, совсем недавно в тюрьме убит главный его оппонент. Диктатор умиротворен.