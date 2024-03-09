Пярнуский „Садам“ рискует остаться за бортом плей-офф эстоно-латвийской баскетбольной лиги Paf

Перед матчем „Садам“ занимал восьмое место в турнирной таблице с 14 победами, а „Огре“ - седьмое с 15. Матч лучше начался для хозяев, которые выиграли стартовую четверть со счетом 22:19, а к середине второй четверти их преимущество составляло уже семь очков. Но затем атака хозяев выдохлась. После перерыва „Садам“ проигрывал со счетом 33:35.