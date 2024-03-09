Пропавший в Таллинне 70-летний Владимир найден
Полиция сообщает, что 70-летний Владимир найден. Случайный прохожий нашел мужчину в лесу недалеко от его дома и сообщил об этом в Центр тревоги. Скорая помощь доставила мужчину в больницу для медицинского обследования. Полиция благодарит всех, кто помогал в поисках.
Вечером 8 марта мужчина вышел из дома в столичном районе Пирита и до сих пор не вернулся. Родственники сообщили в полицию, что 70-летний мужчина вышел из дома на прогулку вчера вечером около 18:30 и до сих пор не вернулся домой. Владимир ушел из дома без телефона, поэтому родственники не смогли с ним связаться.
Рост Владимира 173 см, волосы седые. Мужчина был одет в черную куртку, черные спортивные штаны и ботинки, на голове была черная шапка.
Полиция просит всех, кто владеет информацией о местонахождении Владимира или видел его, сообщить об этом в Центр тревоги по телефону 112.