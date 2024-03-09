Пропавший в Таллинне 70-летний Владимир найден

Вечером 8 марта мужчина вышел из дома в столичном районе Пирита и до сих пор не вернулся. Родственники сообщили в полицию, что 70-летний мужчина вышел из дома на прогулку вчера вечером около 18:30 и до сих пор не вернулся домой. Владимир ушел из дома без телефона, поэтому родственники не смогли с ним связаться.