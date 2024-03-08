Новости Эстонии
08.03.2024, 20:19

На этой неделе госграницу Эстонии и Латвии пересекли два российских самолета. Что случилось?

 (1)
Sanne Sigrid Taveter
sannesigrid.taveter@arileht.ee
Российский самолет
Российский самолет
ФОТО: STRINGER | REUTERS

В среду вечером на сайте Flightradar24.com можно было увидеть, как два российских самолета пролетели мимо Эстонии и Латвии, войдя в воздушное пространство этих стран, пишет Reisijuht.

Из-за войны, которую ведет Россия в Украине, Эстония и другие страны Европы, в том числе Латвия, запретили российским самолетам входить в свое воздушное пространство.

Полет самолета рейса Калининград - Санкт-Петербург по данным Flightradar24
Полет самолета рейса Москва - Хургада по данным Flightradar24

Эстонская служба по обслуживанию воздушного движения пояснила ситуацию.

„На основании информации систем наблюдения за воздушным движением, рейс SDM6330 Калиниград — Петербург оставался за пределами государственной границы“, - прокомментировала первый случай руководитель по коммуникациям эстонской диспетчерской службы Лотте-Трийн Наруск. При отображении информации мог иметь место сбой в сигнале (ADS-B), который Flightradar24 использует для отображения полетов“, - добавила она.

„В случае рейса Москва — Хургада LMU402 речь идет о самолете, принадлежащем египетской авиакомпании“. Таким образом, самолеты не нарушали правила.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в FacebookTelegramInstagram или TikTok.

Оставить комментарий Читать комментарии (1)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии