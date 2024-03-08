На этой неделе госграницу Эстонии и Латвии пересекли два российских самолета. Что случилось?

Из-за войны, которую ведет Россия в Украине, Эстония и другие страны Европы, в том числе Латвия, запретили российским самолетам входить в свое воздушное пространство.

Эстонская служба по обслуживанию воздушного движения пояснила ситуацию.

„На основании информации систем наблюдения за воздушным движением, рейс SDM6330 Калиниград — Петербург оставался за пределами государственной границы“, - прокомментировала первый случай руководитель по коммуникациям эстонской диспетчерской службы Лотте-Трийн Наруск. При отображении информации мог иметь место сбой в сигнале (ADS-B), который Flightradar24 использует для отображения полетов“, - добавила она.

„В случае рейса Москва — Хургада LMU402 речь идет о самолете, принадлежащем египетской авиакомпании“. Таким образом, самолеты не нарушали правила.

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