18.03.2024, 18:47
ВИДЕО | Андрей Титов о жизни вокруг: „Радио 4, как хоспис, куда приходят доживать всякие старперы“
ФОТО: Erakogu
Журналист Андрей Титов выступил на Best Stand Up c юмористическим монологом о личной жизни, детях и работе. Смотрите видео, где Титов открыто и откровенно рассказывает о наболевшем! (Запись доступна подписчикам RusDelfi)
Андрей Титов- телерадиоведущий, журналист Радио 4 и ETV+, бывший главный редактор „МК-Эстонии“. Он открыто рассказывает о своей жизни и не стесняется быть смешным. Смотри видео и узнай, что думает журналист о своих коллегах, как его нежно называет жена и почему он постоянно ходит в водолазке.
Best Stand Up - cтендап-шоу на русском языке в Таллинне, где выступают местные комики и знаменитости. Совместно с RusDelfi был записан юмористический концерт, который теперь могут посмотреть подписчики портала Delfi.