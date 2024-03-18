ВИДЕО | Андрей Титов о жизни вокруг: „Радио 4, как хоспис, куда приходят доживать всякие старперы“

Андрей Титов- телерадиоведущий, журналист Радио 4 и ETV+, бывший главный редактор „МК-Эстонии“. Он открыто рассказывает о своей жизни и не стесняется быть смешным. Смотри видео и узнай, что думает журналист о своих коллегах, как его нежно называет жена и почему он постоянно ходит в водолазке.