Число убитых в Украине российских военных растет из-за волновых атак. Что известно о потерях России к марту

Делать выводы о февральских потерях России на фронтах еще рано, поскольку информация о погибших поступает с задержкой. Данные об осенних месяцах и декабре — гораздо более полные.

Более 46 тысяч погибших — это только те потери, которые нам удалось подтвердить по открытым данным. Реальное число погибших с российской стороны (без учета военных с территорий так называемых „ДНР“ и „ЛНР“), по нашим наблюдениям, может быть в два раза больше. К такому выводу мы пришли, систематически изучая обстановку на кладбищах в 70 населенных пунктах по всей России.

Российская армия все чаще использует тактику группы „Вагнера“ — волнообразные атаки малыми штурмовыми группами на разных направлениях. Такой метод ведет к большим потерям в живой силе, но изматывает противника и снижает оборонительную силу украинской артиллерии.

Через день в поселке Полазна того же Пермского края хоронили 58-летнего Юрия Сухих, уехавшего на войну добровольцем. Он погиб менее, чем через три месяца после подписания контракта.

Но после окончания минимального срока службы вернулся на гражданку — в родное Путино. В прошлом году Каримдин снова оказался в армии (добровольно или по призыву, в местной администрации не уточнили). 14 февраля он погиб на передовой.

Так, на этой неделе в селе Путино Пермского края хоронили 24-летнего рядового Каримдина Гафурова. Отучившись в техникуме на мастера отделочных работ, он ушел служить в армию по призыву, а потом подписал контракт.

Поскольку сообщения о смерти военных часто доходят до родственников с задержкой, фиксируемый нами всплеск потерь отчасти относится к последствиям штурма Авдеевки. Но поступают подтверждения и более поздних потерь, связанных с попытками развить наступление российских сил в Донецкой и Луганской областях.

Текущая динамика боевых потерь России сопоставима с теми цифрами, которые мы фиксировали зимой прошлого года во время масштабного наступления российских сил в Донбассе. Тогда за 2 недели февраля, например, подтвердилась гибель 1679 человек, сейчас — немногим меньше.

Цифры российских потерь с октября 2023 по январь 2024 года уступают лишь потерям в ходе штурма Угледара и Бахмута зимой и весной 2023 года. Тогда темпы прироста погибших в два раза превышал средние показатели 2022 года.

Схожая картина наблюдается и сейчас, когда командование российской группировки войск „Центр“ пытается развить свой успех и продвинуться дальше на запад.

Больше всего потерь сейчас несут отправившиеся на фронт добровольцы (плюс 382 подтвержденных погибших за две недели), мобилизованные (плюс 219 погибших), и завербованные из колоний заключенные (плюс 191 погибший).

Не все эти люди погибли в течение февраля, однако общая тенденция сохраняется: две трети всех установленных нами погибших — это те, кто до начала вторжения не был связан с армией.

За два года на войне погибли 12 женщин-военнослужащих — в основном это медики. Но об обстоятельствах их смерти в некрологах сообщается очень мало.

Так 14 января в Украине погибла 34-летняя медик из Тюмени Светлана Медведева. А фельдшер Нелли Нестерова погибла в России: военный Камаз, в котором она везла медикаменты на фронт, столкнулся с другой грузовой машиной на трассе в Волгоградской области. Женщина погибла на месте.

Командиры

С начала вторжения Россия потеряла в Украине по меньшей мере 3 227 офицеров.

В том числе 992 элитных специалиста командного звена (в это число мы включили погибших офицеров ВДВ, морской пехоты, спецназа, отрядов особого назначения Росгвардии, а также военных пилотов).

Потеря именно этих офицеров может быть для российской армии наиболее чувствительной и трудновосполнимой, считают опрошенные Би-би-си эксперты.

В случае выбывания рядовых специалистов широко распространенных специальностей (например, стрелков или минометчиков), солдата и офицера другой специальности, пришедшего на замену, можно переобучить за несколько недель, в более редких случаях — за один-два месяца.