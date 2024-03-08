Число убитых в Украине российских военных растет из-за волновых атак. Что известно о потерях России к марту
На основе открытых источников Би-би-си совместно с изданием „Медиазона“ (признано в России „иноагентом“) и командой волонтеров удалось установить имена 46 678 российских военных, погибших на войне в Украине с февраля 2022 года. За прошедшие две недели подтвердилась гибель еще 1555 человек, что является одним из самых высоких показателей прироста за все месяцы войны. Все данные приведены по состоянию на 22 часа московского времени 7 марта.
Текущая динамика боевых потерь России сопоставима с теми цифрами, которые мы фиксировали зимой прошлого года во время масштабного наступления российских сил в Донбассе. Тогда за 2 недели февраля, например, подтвердилась гибель 1679 человек, сейчас — немногим меньше.
Поскольку сообщения о смерти военных часто доходят до родственников с задержкой, фиксируемый нами всплеск потерь отчасти относится к последствиям штурма Авдеевки. Но поступают подтверждения и более поздних потерь, связанных с попытками развить наступление российских сил в Донецкой и Луганской областях.
Так, на этой неделе в селе Путино Пермского края хоронили 24-летнего рядового Каримдина Гафурова. Отучившись в техникуме на мастера отделочных работ, он ушел служить в армию по призыву, а потом подписал контракт.
Но после окончания минимального срока службы вернулся на гражданку — в родное Путино. В прошлом году Каримдин снова оказался в армии (добровольно или по призыву, в местной администрации не уточнили). 14 февраля он погиб на передовой.
Через день в поселке Полазна того же Пермского края хоронили 58-летнего Юрия Сухих, уехавшего на войну добровольцем. Он погиб менее, чем через три месяца после подписания контракта.
Российская армия все чаще использует тактику группы „Вагнера“ — волнообразные атаки малыми штурмовыми группами на разных направлениях. Такой метод ведет к большим потерям в живой силе, но изматывает противника и снижает оборонительную силу украинской артиллерии.
Более 46 тысяч погибших — это только те потери, которые нам удалось подтвердить по открытым данным. Реальное число погибших с российской стороны (без учета военных с территорий так называемых „ДНР“ и „ЛНР“), по нашим наблюдениям, может быть в два раза больше. К такому выводу мы пришли, систематически изучая обстановку на кладбищах в 70 населенных пунктах по всей России.
Общие тенденции
Делать выводы о февральских потерях России на фронтах еще рано, поскольку информация о погибших поступает с задержкой. Данные об осенних месяцах и декабре — гораздо более полные.
Цифры российских потерь с октября 2023 по январь 2024 года уступают лишь потерям в ходе штурма Угледара и Бахмута зимой и весной 2023 года. Тогда темпы прироста погибших в два раза превышал средние показатели 2022 года.
Схожая картина наблюдается и сейчас, когда командование российской группировки войск „Центр“ пытается развить свой успех и продвинуться дальше на запад.
Больше всего потерь сейчас несут отправившиеся на фронт добровольцы (плюс 382 подтвержденных погибших за две недели), мобилизованные (плюс 219 погибших), и завербованные из колоний заключенные (плюс 191 погибший).
Не все эти люди погибли в течение февраля, однако общая тенденция сохраняется: две трети всех установленных нами погибших — это те, кто до начала вторжения не был связан с армией.
За два года на войне погибли 12 женщин-военнослужащих — в основном это медики. Но об обстоятельствах их смерти в некрологах сообщается очень мало.
Так 14 января в Украине погибла 34-летняя медик из Тюмени Светлана Медведева. А фельдшер Нелли Нестерова погибла в России: военный Камаз, в котором она везла медикаменты на фронт, столкнулся с другой грузовой машиной на трассе в Волгоградской области. Женщина погибла на месте.
Командиры
С начала вторжения Россия потеряла в Украине по меньшей мере 3 227 офицеров.
В том числе 992 элитных специалиста командного звена (в это число мы включили погибших офицеров ВДВ, морской пехоты, спецназа, отрядов особого назначения Росгвардии, а также военных пилотов).
Потеря именно этих офицеров может быть для российской армии наиболее чувствительной и трудновосполнимой, считают опрошенные Би-би-си эксперты.
В случае выбывания рядовых специалистов широко распространенных специальностей (например, стрелков или минометчиков), солдата и офицера другой специальности, пришедшего на замену, можно переобучить за несколько недель, в более редких случаях — за один-два месяца.
Но если погибает, например, командир роты спецназа, то заменить его может только офицер такой же воинской специальности. А на его подготовку нужно минимум четыре года военного училища, а затем еще два-три года службы, чтобы получить соответствующий опыт.
Более того, в структуре российских вооруженных сил, как правило, только офицеры бывают обучены синхронному взаимодействию с другими родами войск, в особенности — с артиллерией. Если эти задачи поручать необученным или неопытным командирам в ситуации повышенного стресса, это может приводить к отсутствию координации и повышенным потерям.
Общая оценка потерь российской стороны
Итоговая цифра потерь российской стороны существенно возрастает, если включить в список тех, кто воевал против Украины в составе «народных милиций» самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
С 22 декабря 2022 года в ДНР перестали публиковать данные о потерях своих войск (так называемые власти ЛНР сведения о своих потерях не обнародовали вовсе).
Изучив опубликованные некрологи и сообщения о поиске ЛДНРовцев, давно не выходящих на связь, мы пришли к выводу, что к концу февраля могли погибнуть около 23 200 бойцов самопровозглашенных «республик» Донбасса.
Мы предполагаем, что не учитываем примерно половину реальных потерь российских подразделений, поскольку опираемся лишь на открытые источники информации. Следовательно, реальное число погибших российских военных может превышать 92 тысячи погибшими.
А с учетом погибших из подразделений ДНР и ЛНР общие потери пророссийских сил погибшими могут составлять 115 000 человек.
Как считает российские потери Би-би-си
В России каждый день публикуются все новые имена погибших и фотографии с похорон. Чаще всего фамилии называют главы российских регионов или представители районных администраций, местные СМИ и учебные заведения, где ранее обучались погибшие, а также родственники.
Би-би-си, «Медиазона» и команда волонтеров изучают эти данные и вносят их в список, который мы ведем с начала российского вторжения в Украину
Подтверждением гибели считается публикация в российском официальном источнике или СМИ, публикации родственников либо посты в иных источниках, если они сопровождаются фотографиями захоронения.
В основном подсчете не учитываются потери самопровозглашенных республик ЛДНР. Однако если гражданин РФ добровольно отправился на войну и присоединился к армиям этих республик, мы его учитываем.
Рода войск определяются по сообщениям о том, где служил погибший, либо по знакам различия на форме. Мобилизованные, добровольцы и заключенные не являются отдельными родами войск, однако выделяются данные потери в отдельную категорию, чтобы сравнить их с потерями профессиональных (контрактных) частей регулярной армии.
К «другим войскам» в графике отнесены военнослужащих ПВО, РХБЗ, связисты, врачи, наземные службы ВКС, МВД, автомобильные и железнодорожные войска, а также военная полиция.
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