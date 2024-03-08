Из Эстонии выслали украинца и грузина

7 марта в отношении гражданина Украины 1988 года рождения было составлено предписание о выезде из Эстонии, также установлен запрет на въезд в страну на три месяца. Мужчина незаконно находился в Эстонии в течение 33 дней.

7 марта было составлено предписание о выезде из Эстонии гражданина Грузии 2000 года рождения, установлен также запрет на въезд на территорию Шенгена в течение шести месяцев, так как мужчина незаконно находился на шенгенской территории в течение девяти дней.

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