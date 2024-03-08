08.03.2024, 12:31
Из Эстонии выслали украинца и грузина
ФОТО: | Delfi Meedia
7 марта были составлены предписания о выезде из Эстонии гражданина Украины и гражданина Грузии, которые какое-то время находились в Эстонии незаконно.
7 марта в отношении гражданина Украины 1988 года рождения было составлено предписание о выезде из Эстонии, также установлен запрет на въезд в страну на три месяца. Мужчина незаконно находился в Эстонии в течение 33 дней.
7 марта было составлено предписание о выезде из Эстонии гражданина Грузии 2000 года рождения, установлен также запрет на въезд на территорию Шенгена в течение шести месяцев, так как мужчина незаконно находился на шенгенской территории в течение девяти дней.
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