ASUS представляет Zenbook DUO, первый в мире ноутбук с двумя 14‑дюймовыми дисплеями OLED

Двухэкранный режим: В этом режиме для просмотра материалов доступно все рабочее пространство на двух экранах общей диагональю 19,8 дюйма, а для управления можно использовать беспроводную клавиатуру. Для расширения окна с приложением на оба экрана удобно воспользоваться функцией ViewMax. В качестве альтернативы два экрана ноутбука можно использовать как отдельные дисплеи. Распределить окна с приложениями между двумя экранами помогает функция App Switcher. Этот режим удобен для многозадачной работы, когда важно сконцентрироваться на основном задании, но и не выпускать из виду второстепенные.

Режим настольного ПК: Ноутбук можно установить на столе, расположив шарнирное крепление вертикально (оба экрана будут в портретном режиме). Клавиатура при этом лежит на столе перед устройством. Это идеальное решение для программистов, писателей и всех тех, кто работает с большими объемами текста или данных, финансовыми отчетами и тому подобными документами. Один из экранов ноутбука при этом может использоваться в качестве основного, а второй – для окон со справочными материалами, референсами и другими вспомогательными ресурсами. Как вариант, в таком режиме также можно расширить одно окно с приложением сразу на два экрана (общей диагональю 19,8 дюйма) с помощью функции ViewMax.

Режим ноутбука: Пользователи могут разместить Bluetooth-клавиатуру с тачпадом ASUS ErgoSense на нижнем дисплее, в результате получив классический ноутбук с 14-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 16:10. При этом клавиатура автоматически подзаряжается от ноутбука через встроенный разъем с подпружиненными контактами. Как вариант, вы можете открыть на нижнем экране полноразмерную виртуальную клавиатуру. В таком случае отпадает необходимость в использовании Bluetooth-клавиатуры, что также очень удобно, если место строго ограничено.